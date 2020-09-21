前女友劈腿後傳訊問近況！過來人吐「荒唐劇本」：秒封鎖

男女雙方交往若不幸因為各種因素分手，有些人會選擇做朋友，有的戀人則變成不相往來的陌生人。不過，近日一名男網友在《Dcard》論壇貼文提到，與前女友分手後，對方交了新男友，最近卻突然傳訊關心他的近況，貼文立刻引發全場熱議，更有網友分享荒謬經歷。





▲一名男網友在《Dcard》論壇貼文提到，與前女友分手後，對方交了新男友，最近卻突然傳訊關心他的近況，貼文立刻引發全場熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）