前女友劈腿後傳訊問近況！過來人吐「荒唐劇本」：秒封鎖

男女雙方交往若不幸因為各種因素分手，有些人會選擇做朋友，有的戀人則變成不相往來的陌生人。不過，近日一名男網友在《Dcard》論壇貼文提到，與前女友分手後，對方交了新男友，最近卻突然傳訊關心他的近況，貼文立刻引發全場熱議，更有網友分享荒謬經歷。
原PO表示，當初和前女友分手後，對方無縫接軌立刻交了新男友，兩人吵得很難看，還封鎖彼此帳號，他最後難過得離開。最近女方卻突然透過通訊軟體LINE傳訊關心近況，不禁好奇詢問網友們「各位都如何處理？」
畫面中可見，女方詢問原PO「最近怎樣？」他裝作若無其事回應「還好餒」，前女友接著追問「啊交女朋友了沒？」原PO表示還是單身，因為沒遇到好對象，並疑惑地說「怎麼了？」前女友則說「沒什麼，過得好就好了」，隨後兩人互道晚安。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，有過來人透露心聲「有時候突然很想念」、「她很有勇氣啊，不像我想偶爾打擾對方，卻沒話題也沒勇氣」；不過，許多網友認為「我也遇過，初戀，她一不爽就臉書封鎖、LINE封鎖，不找她她會跟狗一樣來找你，要找她根本找不到」、「應該只是看你有沒有過得比她好」、「冷處理，或是封鎖她」、「我一律封鎖」。
此外，也有女網友分享荒謬的經歷，「我之前前任是突然用臉書來密我，結果居然是來跟我借錢，我跟他講個藉口，說要借要先問我現任才行，他竟然繼續追問能不能幫他問問借他錢，那次之後我就連臉書都給它封鎖了」。（編輯：賴詠璿）