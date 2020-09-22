男唱KTV衝廁所！整條走廊竟放「同首歌」　原因惹人心碎

常常去唱KTV的人都會知道，通常都會有一些熱門歌曲是大家去唱歌時必點，所以也常常會出現自己包廂的人與別的包廂的人正在唱同首歌的狀況。近日，就有網友分享自己去唱歌時，去廁所時，經過走廊卻發現不少包廂都是同一個旋律，讓他非常好奇為何？貼文也引發熱議。





▲原來，原PO聽到的歌曲正是小鬼的「地球上最浪漫的一首歌」，應該是不少人唱來懷念小鬼黃鴻升的。（圖／翻攝野人七號部落Youtube）