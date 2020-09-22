男唱KTV衝廁所！整條走廊竟放「同首歌」　原因惹人心碎

常常去唱KTV的人都會知道，通常都會有一些熱門歌曲是大家去唱歌時必點，所以也常常會出現自己包廂的人與別的包廂的人正在唱同首歌的狀況。近日，就有網友分享自己去唱歌時，去廁所時，經過走廊卻發現不少包廂都是同一個旋律，讓他非常好奇為何？貼文也引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「今天去唱KTV的時候，去外面上個廁所，結果整個走廊都可以聽到，大家都在唱一首歌，歌詞好像有『因為你而完整了，完美了』，大家知道這是什麼歌嗎？怎麼大家都在唱？」
貼文一出，網友紛紛回應「小鬼的，地球上最浪漫的一首歌，唱紀念他的」、「依依不捨，捨不得，地球上最浪漫的一首歌，週末去也有唱」、「昨天去唱都不敢點，很怕唱到哭」、「真的很多人唱+1，上週末去唱真的超多人唱這首跟不屑」、「地球最浪漫的一首歌，好聽！小鬼遺留下來好棒的作品」、「我今天去KTV也唱了這首，為了紀念小鬼，盼他一路好走」。
而網友聽到的這首歌正是「地球上最浪漫的一首歌」，是小鬼黃鴻升在8年前的作品，當時這首歌剛出品時，就引發不少討論，如今小鬼離世，歌詞裡的「依依不捨，捨不得，地球上最浪漫的一首歌」被不少粉絲及親友當作懷念小鬼的最佳寫照，將與小鬼最浪漫的回憶寄托於歌曲中永藏心裡。（編輯：張嘉哲）