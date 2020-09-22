特斯拉停「特殊車位」竟遭噴漆！內行曝致命關鍵：賠慘囉

開車最麻煩的就是找停車位，往往都是一位難求，甚至有時候，還可能不小心佔用到別的停車格而遭檢舉，但若想檢舉亂停車的車主，最好還是先確認過有沒有看錯。近日，就有網友分享一張照片，只見一台特斯拉疑似被人誤會亂停車，因此被噴漆，貼文也引網友熱議。
原PO在《爆笑公社》分享一張照片，只見一台特斯拉停在專屬的充電車位，卻疑似被別人誤認為亂停在「身障車位」，直接動用私刑，引擎蓋直接被人用黑色噴漆，畫了一個大大的「身障車位」標誌。
許多網友看到也紛紛回應，「身障車位是畫藍色線吧」、「GG囉，這誤會大了」、「噴漆的人完蛋囉，先跑路吧」、「這一賠，不知道要多少」、「烤漆費應該不少」、「噴漆的人弄巧成拙了，這是特斯拉專用充電車位」、「怎麼噴這麼特別的圖案」、「車主沒錯啊，綠色的確定是電能車位」、「笑死，他是故意的還是真的看錯啊」。
還有網友點出，照片裡的地區並不是台灣，而是香港，香港是以顏色來區分車位，其中綠色代表的是電能車位，意味著車主沒有停錯，那這位噴漆的人可能就要準備賠錢了。
事實上，如果是在台灣對別人的汽車噴漆，會涉及刑法第354條毀損罪，而根據毀損罪規定，毀棄、損壞前二條(文書、建築物、礦坑、船艦)以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。（編輯：許智超）