特斯拉停「特殊車位」竟遭噴漆！內行曝致命關鍵：賠慘囉

開車最麻煩的就是找停車位，往往都是一位難求，甚至有時候，還可能不小心佔用到別的停車格而遭檢舉，但若想檢舉亂停車的車主，最好還是先確認過有沒有看錯。近日，就有網友分享一張照片，只見一台特斯拉疑似被人誤會亂停車，因此被噴漆，貼文也引網友熱議。





▲網友指出，身障車位的停車格是藍色的，電能車位是綠色的沒錯。（圖／翻攝自《爆笑公社》 ）