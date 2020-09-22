吉卜力400張劇照釋出！粉絲嗨翻惡搞　白龍、波妞秒崩壞

吉卜力工作室由宮崎駿、鈴木敏夫等人所創辦，推出不少膾炙人口的經典動畫電影，深植不少粉絲的心。而本月18日吉卜力工作室就對外宣布，將免費提供8部動畫、共400張的劇照讓民眾免費下載並強調「請在常識範圍內使用它」。對於十分注重使用版權的日本來說，這個消息就讓許多粉絲們興奮又期待，沒想到才剛開放不久，就有不少超有才的網友們紛紛替動畫經典場景增加字幕，掀起一股惡搞浪潮。





根據日本《朝日新聞》報導，

吉卜力工作室

在18日宣布將陸續提供《回憶中的瑪妮》、《輝耀姬物語》、《風起》、《來自紅花坂》、《借物少女艾莉緹》、《崖上的波妞》、《地海戰記》及《神隱少女》等8部作品，每部各50張，總數量高達400張的劇照提供粉絲們下載。

▲ 《崖上的波妞》吸引不少大小朋友喜愛。 （圖／取自吉卜力工作室官網）

吉卜力工作室的動畫製作人鈴木敏夫解釋，會做出這個決定是因為「想要創造一個可以大家都能方便使用的環境，不然作品就會消失」，同時也特別用手寫的方式強調，請粉絲們「在常識範圍內使用它」，而至於其他經典動畫如《龍貓》、《魔女宅急便》等作品劇照也將分批釋出。

▲ 《神隱少女》更曾取景九份，是不少台灣粉絲熟知的經典動畫電影。 （圖／取自吉卜力工作室官網）

不過為了保障所有創作者和該產業的心血結晶，一向對版權意識極為嚴謹的日本在這個消息釋出後，網友們也「解禁」紛紛替動畫電影當中的經典片段重新上字幕、下註解，而這股熱潮也席捲台灣，在推特上就有網友們以「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」為關鍵字發揮創意分享自己「在常識範圍內」做出的迷因梗圖，讓不少粉絲看了也噴飯「白龍被玩壞了啦」、「坐等霍爾又會怎麼被惡搞」、「先存了」、「這不是我認識的波妞」。（編輯：楊智傑）

▲網友爆笑註解讓不少粉絲也笑翻。（圖／翻攝自推特）