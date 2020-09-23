台北怎一堆全聯在地下室？行家曝「真正原因」：你來付錢

知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，深受不少婆媽喜愛，在全台灣也有不少分店。對此，就有網友討論「第一次進去蓋在地下室的全聯真的被震驚到，20幾年第一次看到」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我之前去台北玩，看到全聯的招牌怎麼跟超商一樣小小的，好奇進去看，哇！全聯竟然蓋在地下室，我活20幾年，第一次看到蓋在地下室的全聯，當時真的有夠震驚的，大家是不是也被震驚到了？」
貼文一出，網友紛紛回應「台北超多在地下室，租金十萬八千里」、「就一樓很貴啊，租地下室咩」、「台北蠻多全聯或頂好在地下室的呀」、「台北地價這麼高，省租金啦」、「不然你來付錢...如果你是業者也知道要省租金吧，台北一堆全聯都在地下室啦」、「大驚小怪，我還看過租屋套房也在地下室的」、「全聯頂好大賣場都很多地下室的啊，一樓租金太貴了」、「正常啊，1F租金很貴」。
而對於樓層租金問題，《NOWnews》也訪問到從事三年房仲事務的葉小姐，她表示，一般來說需要大坪數的餐廳、賣場，許多都會選擇地下室來設點非常正常，因為1F大家統稱的黃金店面，在租金上遠比地下室多出2倍甚至3倍的價格，且地下室空間比較大，也因此在大台北這種地價昂貴的狀況，不少業者會變相形成「店面垂直化」的發展，那種以非1F為目標的業者也越來越多。（編輯：張嘉哲）