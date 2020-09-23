台北怎一堆全聯在地下室？行家曝「真正原因」：你來付錢

知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，深受不少婆媽喜愛，在全台灣也有不少分店。對此，就有網友討論「第一次進去蓋在地下室的全聯真的被震驚到，20幾年第一次看到」貼文引發熱議。





▲網友表示對於台北全聯蓋在地下室感到震驚。（圖／翻攝PTT）