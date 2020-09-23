蟹蟹先不要！烤肉太香「長腿異獸」全竄出　女童秒被包圍

中秋佳節快到了，家家戶戶已經開始準備連假要烤肉的食材、器具，打算趁著難得的機會與家人好友團聚，不過近日在澳洲就有一家人也趁著假日全家一起露營烤肉，卻被意料之外的「長腿生物」包圍，這群聞香而來的訪客數量眾多，就連小女孩吃驚的表情也被家人捕捉，意外引起話題。





根據外媒《每日郵報》報導，澳洲有一家人19日到聖誕島（Christmas Island）露營，而傍晚也舉辦了BBQ派對，沒想到因為烤肉味實在是太香了，竟然意外引起當地號稱「強盜蟹」的椰子蟹大量闖入這場派對，仔細一數甚至有52隻之多，由於數量和身形都過於驚人，不但全包圍營帳、爐火，就連女兒溫特（Winter McKendrick）的腿邊都湧入好幾隻螃蟹，彷彿在覬覦著放在她腿上餐盤的香噴噴肉串。

▲聞香而來的不速之客實在是多到這家人都忍不住拿起手機拍下這畫面。（圖／翻攝自聖誕島旅遊局臉書粉專《Christmas Island Tourism》）

▲這群椰子蟹碩大的樣子爬上桌子看起來就像電影畫面。（圖／翻攝自聖誕島旅遊局臉書粉專《Christmas Island Tourism》）

這家人不但開心拍下這個畫面，也打趣地表示看起來就像恐怖電影當中被外星異形入侵，媽媽愛咪（Amy Luetich）接受媒體採訪時也提到，其實這並非他們第一次到該營地看見椰子蟹，但有這麼大量一次出現的情況倒是頭一遭，就連當地旅遊局也特別分享了他們一家拍下的照片到臉書粉絲專頁上，吸引眾多遊客討論，更有民眾表示「真的蠻可怕的」、「小妹妹快跑啊」、「食材送上門了」、「下次也想帶我家人去！」。

事實上，這群椰子蟹在當地因為會用巨螯破壞椰子殼，並食用椰子果肉而得名，不過體型碩大的椰子蟹身形約長100公分，更約有4公斤重，因此容易被發現、移動不夠快速，時常被捕獵當作海產食用，目前已由國際自然及自然資源保育聯盟列為受威脅物種，聖誕島旅遊局也表示，會有「強盜蟹」的稱號是因為椰子蟹常常從人類的營地偷東西卻被人類抓包，才取了這個可愛的暱稱，其實對人類是無害的。（編輯：楊智傑）