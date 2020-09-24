看護用神秘單字記帳！網一看「oamisua」秒噴飯：有畫面

全球老齡化嚴重，台灣更已經成為高齡化社會，不少民眾因工作繁忙，無法照顧家中行動不便的長輩，會特地請看護照料親人。而近日就有位網友分享了家裡看護默默記下每天花費和吃飯的明細，但原PO卻因為看不懂上面的「拼音」而滿頭霧煞煞，趕緊上網求助，沒想到話題卻意外掀起討論。





原PO在臉書社團《爆廢公社》發文提到，由於自己每天都會給家中的印尼籍看護1000元，除了可用來支付看護和年邁父親整天的餐費外，也可以購買家中日常用品，而原PO也希望這名看護能協助記下每天三餐吃了什麼和所花費的金額，只是當他收到這名因為不諳中文的印尼看護所寫下的記帳單，卻被上頭莫名奇妙的詭異單字考倒，怎麼看也看不懂他們到底吃了甚麼，這才發文向網友求助。

▲這個清單讓原PO完全摸不著頭緒（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

仔細一看，這份寄帳單上寫滿了不少既非中、英文的詭異單字，一旁標示的數目則應該是金額，那麼這些標示價錢的「cau fan」、「pientang」、「oa misua」到底又是甚麼呢？有不少網友就邊看邊順口跟著唸了一遍，這才忍不住會心一笑，發現其實看護所記下的都是利用羅馬拼音，自己音譯出來的清單，像是「cau fan」其實是炒飯、「pientang」是便當、「luro fan」則是滷肉飯，有趣的是就連台語的蚵仔麵線都能用「oa misua」來記下。

▲儘管網友解出大多數的真相，第二個仍有不少網友猜不出究竟是什麼。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

不少網友給出神解釋之後，原PO也佩服的表示「大家真的很厲害，我只能念出其中幾個，釣出好多神人！」，更發現連中午、晚上都可以用羅馬拼音寫下。而其他民眾則忍不住留言讚嘆「原來是中文！」、「竟然連麵線都翻出來了好有趣」、「在印尼本地，蚵仔麵線這種華人料理，常常直接音譯，而且看護也知道你看不懂印尼文，會唸的都會盡量用中文發音寫下」、「先給我來碗buy good Ben don（排骨便當）在翻」、「今晚我想來點oa misha」。（編輯：楊智傑）