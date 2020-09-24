手機行事曆「陌生人狂回話」毛炸！真相揭曉：以為穿越了

近年來科技逐漸發達，現代人手一機的情況早已見怪不怪。不過，就有網友指出，自己近日要到公司面試，因此都會在手機行事曆上進行備註，沒想到某日卻有陌生人不斷更改他的行事曆，更誇張的是還能與對方交談，然而真相一曝光後，也意外引起許多人討論。
原PO於《Dcard》上發文，表示最近準備要面試了，所以就在手機行事曆上面備註某某公司面試，然而每隔幾個小時，備註的文字就會消失不見，原PO本以為是手機問題，於是就再備註一次，然而又再度消失，而直到行事曆上出現「X你娘」三個字，他才驚覺自己好像被盜了！
他當下也立馬更改密碼，並重新打上備註，沒想到備註卻突然多出了「你沒有覺得行事曆怪怪的嗎？」一句話，接著兩人竟然在行事曆上展開對話，兩人都同樣不解雙方的行事曆為何會連在一起。
幽默的是，原PO還懷疑對方可能是個未來人，因此忍不住提問「你那邊是西元幾年？」然而對方卻回「2020」，表達兩人活在同一個時間點。事後，原PO詢問了客服後，才終於找到原因，表示自己曾經在購物平台上買了YouTube家庭會員，和其他五個人共用YouTube帳號，「當你發備註且紀錄在家庭活動下的話，就會分享給家庭的會員。」
找到原因解決後，他透露已經與對方斷了聯繫，不過原PO就搞笑直呼，「當我解釋原因給老婆聽的時候，老婆一直問我為什麼要在網路上跟別人共組家庭！」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛驚嘆直呼「你那邊是西元幾年，2020，我被戳到笑點了」、「我覺得很酷欸！！！！」、「怎麼會問對方是西元幾年啦XDDDD」、「嚇得我趕快去看我的行事曆」、「怎麼不認識一下，很有緣啊」、「如果真的不同年真的會是一大突破」、「為什麼會想到要問年份，笑死，要是對方真的不同年也太可怕」、「好酷！還以為穿越了」。（編輯：陳雅雲）