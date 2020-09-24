手機行事曆「陌生人狂回話」毛炸！真相揭曉：以為穿越了

近年來科技逐漸發達，現代人手一機的情況早已見怪不怪。不過，就有網友指出，自己近日要到公司面試，因此都會在手機行事曆上進行備註，沒想到某日卻有陌生人不斷更改他的行事曆，更誇張的是還能與對方交談，然而真相一曝光後，也意外引起許多人討論。





▲原PO發現備註突然出現「X你娘」三字。（圖／翻攝Dcard）

▲沒想到對方竟在行事曆上與原PO對談。（圖／翻攝Dcard）

▲兩人也開始交談。紅線原PO；黃線為陌生人。（圖／翻攝Dcard）