半夜跟學長吃宵夜！女友跳針「1地點」　他飆罵後臉綠了

不少人認為情侶穩定交往後，不但能培養感情、一起生活以外，也應該完全清楚對方的行蹤時時刻刻報備，也會有人為求心安，要求另一半安裝定位程式，隨時能掌握對方動向，不過也有情侶願意相信對方，只要對方記得會交代去向就選擇相信而心安。近日就有一對網友因為女方半夜和學長吃宵夜，男方想知道究竟去哪裡吃、吃了什麼，兩人因此大吵一架，掀起不少網友對男女雙方行為的熱烈討論。





原PO在社群平台《Dcard》上發文提到自己的女友常常有漏看訊息的習慣，而且堅持吃飯不能回訊息、走路不能回訊息，加上對方因為最近為了系上活動忙得不可開交，時常趁著空閒時間補眠，兩人就因為不同校見不到面、又挪不出時間聊天，不知不覺產生了摩擦。

▲交往過程中，透過通訊軟體聊天是現代人保持感情的方式之一。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

而原PO也抱怨，某次當他傳訊息想關心女友，對方則老實告訴他自己準備和學長去吃宵夜，儘管事後原PO追問、看朋友的IG上才得知是一群朋友們要一起去吃，但當下情緒也相當難受，接著原PO則追問「吃什麼呢」，女友卻告訴他要去「永和」，讓他忍不住訝異的表示會不會太遠，女友則簡單回應他會騎車前往。

不過此時原PO就被搞混，不明白對方到底「是吃永和豆漿還是跑去永和吃」，女友接著又跳針告訴他「??????」、「永和」、「豆漿」，表示自己只是要騎車去附近吃永和豆漿當宵夜，此時原PO也被徹底引爆，直接爆氣的告訴對方「懶得打字可以不要聊天，再見」，最後也將聊天紀錄貼到論壇表示自己只是想關心對方，卻換來這種回應態度讓他心寒。

▲原PO認為對方交代不清，因此產生不滿。（圖／翻攝自《Dcard》）

而文章曝光後，原PO的舉動和女友的回覆也被不少網友討論，有支持原PO的網友就認為女友應該好好交代清楚，才能讓交往中的對象放心，「只打永和真的會搞混欸」、「難得回訊息了，多打幾個字應該沒很難吧」；但也有人認為原PO口吻也不夠溫和，當下應該可以更有耐心溝通，同時給出建議「溝通上有問題，你把脾氣收起來好好跟他溝通，他還會跟你講去哪裡很好了，以前我也是這樣，小誤會就發脾氣，好好講解決問題比較實際」、「如果是我也會覺得被兇耶！建議溝通吧，請她之後打清楚就好，這真的沒什麼！」。（編輯：楊智傑）