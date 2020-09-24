交通標誌好智慧！馬路「紅燈一閃」　全場看呆：是魔法吧

九月初全國開始加強取締交通違規，不少用路人得知此消息後也興起一波討論，其中就有許多民眾認為台灣不少地區的交通標誌不夠直觀、清楚，不過近日就有日本網友在推特上傳了一段影片，畫面內容可以發現，原先靜止不動的交通標誌，竟然會隨著紅綠燈轉換而改變，宛如電影情節活過來的畫面，吸引不少人討論。





日前就有一名網友在推特上傳了這支僅12秒的畫面片段，影片中可以發現，原先路邊的號誌仍是亮著綠燈的時候，交通標誌是強調「禁止大型車與公車通行」，沒想到一換成黃燈、紅燈時，交通標誌也跟著「轉動」，一步步切換成紅燈時該有的「禁止所有車輛通行」。

▲綠燈行，下方號誌顯示 大型車與公車無法通行。 （圖／翻攝自推特＠zTnX4X9UPinHF0y）

▲轉換成黃燈時，下方號誌卻開始跟著旋轉改變。（圖／翻攝自推特＠zTnX4X9UPinHF0y）

▲一到紅燈竟然直接出現全車禁止通行的號誌。（圖／翻攝自推特＠zTnX4X9UPinHF0y）

畫面曝光後，就吸引了超過2萬5千人按讚，就連日本網友也嘖嘖稱奇，在底下留言表示「真是時代進步的展現」、「技術果然不一樣」、「很直覺」，不過也有民眾就開玩笑的指出「會不會為了看他轉變而忘記要踩油門出發啊？」、「真的是第一次看過」、「蠻像電影會出現的東西耶」。

事實上，這位

網友

也上傳了其它在日本交通標誌轉換的畫面，而台灣先前就曾發生過民眾抗議國道二號鶯歌／八德匝道路段告示牌不夠直覺，導致該區段接連發生小客車自撞的事故。對此，交通部長林佳龍就表示未來將會清查各交流道現況，依據不同的情境，來律定對應的指標設置準則，也會於網路公布新的設計樣式，蒐集民眾意見，取得共識後再試辦3個月，或許要看到像日本的這種變化號誌出現在台灣的時候也不遠了。（編輯：楊智傑）