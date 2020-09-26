北極熊寶寶「搶塑膠袋」吃下肚　探險隊負責人：好心痛！

這一幕是否能喚醒大家正視塑料任意濫用與拋棄問題？瑞典北極探險隊負責人詹斯Jens Wikstroksm幾個月前在挪威拍到一對北極熊寶寶正在「搶」一黑色塑膠袋，其中一隻還將碎片吃下肚，讓詹斯看了非常震驚又心痛！

▲詹斯看見一隻母熊帶著一對北極熊寶寶在雪地上嬉戲，寶寶竟然在雪地裡挖出一黑色塑膠袋，當作玩具互相拉扯（圖／IG@arctic_traveler）

× ▲詹斯看見一隻母熊帶著一對北極熊寶寶在雪地上嬉戲，寶寶竟然在雪地裡挖出一黑色塑膠袋，當作玩具互相拉扯（圖／IG@arctic_traveler）

▲黑色塑膠袋很快就被撕成碎片（圖／IG@arctic_traveler）

× ▲黑色塑膠袋很快就被撕成碎片（圖／IG@arctic_traveler）

▲其中一隻北極熊寶寶還將碎片吃下肚，畫面令人震驚又心痛！（圖／翻攝自DailyMai.com）

× ▲其中一隻北極熊寶寶還將碎片吃下肚，畫面令人震驚又心痛！（圖／翻攝自DailyMai.com）

▲任意拋棄塑料問題不只影響北極熊，甚至還有許多海洋生物鏈，如果再不正視這些環境汙染問題，人類不僅很快會失去這些美麗生物，有一天也會自食惡果（圖／IG@arctic_traveler）