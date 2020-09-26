北極熊寶寶「搶塑膠袋」吃下肚　探險隊負責人：好心痛！

這一幕是否能喚醒大家正視塑料任意濫用與拋棄問題？瑞典北極探險隊負責人詹斯Jens Wikstroksm幾個月前在挪威拍到一對北極熊寶寶正在「搶」一黑色塑膠袋，其中一隻還將碎片吃下肚，讓詹斯看了非常震驚又心痛！
詹斯當時在挪威斯瓦巴群島進行研究，發現一隻北極熊媽媽帶著兩隻寶寶在雪地裡嬉戲，突然寶寶們在雪中挖出一黑色塑膠袋，牠們將它當做玩具互相拉扯，沒多久就撕成碎片，而其中一隻北極熊寶寶還將部分殘塊當作點心一般吞下肚，畫面讓現場所有人都驚呆了！他表示雖然塑料對環境的污染已經不是什麼祕密，但是他站在30公尺外的地方看著北極熊寶寶將塑膠袋吃下肚，感到非常心痛又震驚地表示：「就算不是北極熊直接吃下肚，這些塑料也會從魚類與海豹等北極熊的食物鏈影響到牠們，希望大家在丟棄塑料與香菸時，能先三思而後行，因為你永遠不知道它們會流向哪裡影響了誰！」。
儘管根據DailyMail報導顯示北極熊在斯瓦巴群島的生活還不需要過度堪憂，因為這裡是食物充足的地方，但是在2017年的調查發現也僅有250隻北極熊在沿海地區漫遊，加上全球暖化問題已嚴重影響北極圈生態，如果人類再隨意丟棄垃圾，這些美麗生物很快就會消失不見，為了讓牠們能永續生存，請大家還是要好好保護我們的環境喔！（編輯：陳珮瑜）