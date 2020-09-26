男友「信用卡密碼給女同事」！原因曝光全場愣：綠到飛天

男女之間的感情問題千百種，但如果你遇到「男友將信用卡密碼告訴女同事」，你會怎麼做呢？有名女網友發文抱怨，男友不僅和女同事常私下聯繫，甚至將她的信用卡密碼告訴對方，讓她非常不解，貼文一出，也引起網友熱議。

該名女網友在《靠北男友2.0》發文，表示男友大約在6個月前認識了公司分行的女同事，最近原PO無意間發現他們倆常常在社交媒體上聊天，而最近的聊天記錄大約在兩星期前，更早以前的都沒有，男友則說是因為換過手機的關係。