男友「信用卡密碼給女同事」！原因曝光全場愣：綠到飛天

男女之間的感情問題千百種，但如果你遇到「男友將信用卡密碼告訴女同事」，你會怎麼做呢？有名女網友發文抱怨，男友不僅和女同事常私下聯繫，甚至將她的信用卡密碼告訴對方，讓她非常不解，貼文一出，也引起網友熱議。
該名女網友在《靠北男友2.0》發文，表示男友大約在6個月前認識了公司分行的女同事，最近原PO無意間發現他們倆常常在社交媒體上聊天，而最近的聊天記錄大約在兩星期前，更早以前的都沒有，男友則說是因為換過手機的關係。
她也提到，在聊天記錄裡，女同事還讓原PO男友做便當給她吃，但男友也澄清說是讓同事做。在這期間，女同事下班約唱KTV、喝酒之類的，都叫原PO男友來回載送，而最讓原PO受不了的就是，「我男友將我的信用卡密碼告訴女同事」。
她透露原因，是因為男友當天送車去維修，結果工作太忙來不及去取車，就讓剛好休假的女同事幫忙取車，而取車時要付錢，所以男友就把原PO信用卡密碼告訴這位女同事，「我想搞清楚，我不該介意嗎？是我小題大作嗎」。
貼文一出，引起網友熱議，「太扯了」、「還不趕緊把銀行密碼和這男人換掉啊」、「放生放生啦」、「該介意，因為這是個人隱私的事情，應該要先問過你」、「密碼快換吧」、「綠綠的」、「覺得很誇張了耶，換卡換密碼換男人了啦」、「綠到飛天了，真的超扯」。（編輯：郭佩蓉）