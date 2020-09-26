台鐵有密碼？列車旁寫「ㄗㄕㄊㄍ」 　網笑猜：總是胎哥

台灣的大眾交通運輸工具發達，台鐵、高鐵更是民眾連續假期返鄉出遊的好夥伴，不過台鐵除了載客的列車外，也有不少專門承載貨物的貨運列車，例如承載水泥、石灰石、石碴或穀物的列車，而近日就有網友發現，這些列車車身上面竟然寫著詭異的神祕密碼「p35BHㄗㄕㄊㄍ」，除了看的出來是注音以外，代表意涵卻怎麼也猜不出來，話題曝光後引發不少網友討論。

原PO昨（25）日在臉書社團《爆系知識家》分享一張列車車身的照片，仔細一看可以發現，這台載著石塊的列車標示著「編號p35BH」，而在編號後方卻出現一串詭異的注音符號「ㄗㄕㄊㄍ」，這就讓原PO相當好奇，而百思不得其解的他也拍下這個畫面向網友求助「運貨列車編號旁邊的ㄗㄕㄊㄍ是什麼意思？」

▲原PO百思不得其解，忍不住求助網友。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

不少網友在看到這篇文章後，也忍不住發揮創意猜測究竟「ㄗㄕㄊㄍ」背後的涵義是甚麼，許多人就猜測應該是「早上通過吧」、「載石頭櫃？」、「總是胎哥」、「紫色糖果感覺蠻可愛」，不過也有內行出面解釋，其實這是台鐵自創的「國音電碼」，其中「P」及「ㄗ」代表此為客戶自備車輛、國音符號ㄕㄊ是取自石頭、ㄍ代表35噸，根據台鐵的國音電碼表，這些國音電碼對照了不同的車種、類別、地區或噸數，所以這台列車其實就代表著自備石頭車35噸。

▲原來列車旁的注音符號有隱藏含意！（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

事實上，不少鐵道迷和台鐵員工就指出，早期台鐵員工因為受到日式教育，為了調整語言上的差異、教導員工打電報，因此特別用這種注音的方式來讓員工輕易上手，當時甚至編寫了「國音電碼手冊」方便員工對照，如「ㄊㄍㄐ」便是「台灣鐵路管理局」，下次有機會搭車遇到也不妨注意一下列車旁的台灣摩斯密碼吧！（編輯：楊智傑）