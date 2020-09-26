排骨便當英文是什麼？網友一看笑翻：老闆太有才！

根據The China Post報導，台灣預計於2030年變成雙語國家，許多道地傳統小吃攤也跟上腳步將招牌「雙語化」，卻有意外風趣的結果。近日，一位網友在臉書上分享一個讓他看不透的招牌，請其他人幫忙解釋上頭的英文翻譯意思。

▲圖／取自臉書爆料公社

照片一貼出，許多網友紛紛在下留言表示：「這英文太專業，中文和台語都通」。