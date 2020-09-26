排骨便當英文是什麼？網友一看笑翻：老闆太有才！

根據The China Post報導，台灣預計於2030年變成雙語國家，許多道地傳統小吃攤也跟上腳步將招牌「雙語化」，卻有意外風趣的結果。近日，一位網友在臉書上分享一個讓他看不透的招牌，請其他人幫忙解釋上頭的英文翻譯意思。
只見照片上「排骨便當」四字下面附上的英文卻是 bye good ben don (音似：拜故班東)。
照片一貼出，許多網友紛紛在下留言表示：「這英文太專業，中文和台語都通」。事實上，bye good ben don就是排骨便當的台語發音。
根據中文媒體報導，餐廳業者後來有出來解釋，其實招牌有兩面。一面在客人購買便當時是寫著：「buy (買) good 」，而背面當客人要離開時才寫著 「bye （再見）good」。
老闆也補充，這是為了歡迎客人來購買，客人離開時也要向他們打聲招呼，期望他們再來光顧。
此招牌在臉書上獲得大量回應，許多人也表示「太厲害，台語式英文」和「翻得很道地，老闆太有才」。
也有網友試著創造自己的台式英文翻譯，如「Gay twin ben don (雞腿便當)」and 「gay bye ben don (雞排便當)」。
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