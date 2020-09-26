女賣房等交屋！房仲卻提出「1要求」　網急勸：先不要

很多人都是花了畢生辛苦存下的積蓄買房，而有些人是要脫手舊房，所以要賣房子時，通常會透過房仲。就有網友分享，自己已經在等待交屋最後流程，沒想到房東卻要求先幫忙補土粉刷，讓她很為難，貼文一出 也引起網友熱議。

▲網友認為，只要談好房價，以現狀交屋就好，避免節外生枝。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）