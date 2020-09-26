女賣房等交屋！房仲卻提出「1要求」　網急勸：先不要

很多人都是花了畢生辛苦存下的積蓄買房，而有些人是要脫手舊房，所以要賣房子時，通常會透過房仲。就有網友分享，自己已經在等待交屋最後流程，沒想到房東卻要求先幫忙補土粉刷，讓她很為難，貼文一出 也引起網友熱議。
原PO在《PTT》上表示，最近把自己的房子售出了，再過一陣子就要交屋，但房仲卻要求「希望我們可以把一些牆壁裂開的部分補土粉刷」，雖然說房子狀況算不錯，但牆壁有出現一點裂痕，房仲還說「希望交屋時，給對方時是漂亮舒服這樣」。
原PO指出，可能是因為有些人在買中古屋時，最怕遇到漏水與牆壁龜裂，所以房仲才這樣要求。「想請問大家都會這樣做嗎？還是也有遇過類似的問題呢？」
許多網友看到也紛紛建議，「價錢談好就不用」、「建議別動，現狀交屋就好，以免節外生枝」、「成交的那一刻就什麼都不用動了」、「合約有寫嗎，沒寫就不需要」、「真心建議不要答應，怕是對方對成果有意見，導致後續爭議」、「而且油漆補土很花錢」。
另外也有網友分享、「如果現況說明書有提到的，代表買方也知情」、「我爸是談好房價後，馬上跟賣方要求再減價五萬，讓我方自行找人油漆，但是最後以三萬五成交，用錢量化比較單純。」、「我爸是談房價時就提出，不是簽約後再說」。
信義房屋網站也在「交屋驗屋注意事項」中提到，驗屋時買方驗屋重點在於：檢視房屋屋況，有無滲漏水、壁癌、鋼筋外露或混凝土剝落等情形、確認電源總開關位置及插座電源供應正常...等等，但也提醒中古屋交易代表著它是二手屋況，必然有其使用痕跡存在，這是購買中古屋時應有的心理準備。（編輯：許智超）