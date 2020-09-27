女撿到紅包！一看驚問「怎有指甲」全身超毛　真相曝光了

許多長輩時常告誡「地上的紅包不能亂撿」，因為在台灣習俗中，撿起紅包可能代表「冥婚」，拒絕更恐招來厄運。近日，一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，提款時無意間在旁邊發現一枚紅包袋，好奇打開一看，驚見裝有百鈔和指甲，嚇得立刻逃回家，事後父親解釋原因才鬆一口氣，貼文立刻引發全場熱議。

▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，提款時無意間在旁邊發現一枚紅包袋，好奇打開一看，驚見裝有百鈔和指甲，嚇得立刻逃回家。示意圖與內文無關。（示意圖／翻攝爆廢公社臉書）