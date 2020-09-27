女撿到紅包！一看驚問「怎有指甲」全身超毛　真相曝光了

許多長輩時常告誡「地上的紅包不能亂撿」，因為在台灣習俗中，撿起紅包可能代表「冥婚」，拒絕更恐招來厄運。近日，一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，提款時無意間在旁邊發現一枚紅包袋，好奇打開一看，驚見裝有百鈔和指甲，嚇得立刻逃回家，事後父親解釋原因才鬆一口氣，貼文立刻引發全場熱議。
原PO表示，某日到提款機領完錢後，意外瞄到旁邊有一個紅包袋，被折成四折放在補摺機側邊，當下忍不住伸手去拿，紅包袋封口是開的，順勢往裡頭一瞧，心想「哇噻，有百元鈔ㄟ，點一下，嗯嗯，兩張不錯ㄟ，咦？不對ㄟ，怎麼有指甲？」嚇得立刻將錢塞回紅包袋內，心裡越來越毛，不知所措的問「這……這……這是在搞什麼啊？」
原PO丟下紅包袋，心裡一直覺得不安，跑回家後打給父親訴說整件事情經過，父親解釋「來，免驚免驚，這沒有什麼，這叫『換運』，不管你有沒有把紅包帶回來都沒有關係，妳現在聽爸爸講，妳拿20元銅板再給它添進去（紅包袋內），把紅包丟進垃圾桶，不要再給其他人撿到」，原PO回到提款機前照做，最後心有餘悸直呼「原來是倒霉的人在換運喔！嚇死我了，我還以為是冥婚欸！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我阿姨有撿過裡面有指甲跟頭髮的，沒多久就過世了！過世後聽她兒子說，才知道她撿到紅包的事」、「換運的方式其實很不厚道，己所不欲，勿施於人嘛」、「有頭髮、指甲的是過運紅包，冥婚紅包去哪裡生指甲頭髮啦」、「要是冥婚，你不可能有逃離現場的機會的」、「我應該直接用嘴吹掉」；不過，也有網友表示「只要路上有紅包，看到的人有8成的人都會撿，小弟曾經做過實驗，把報紙剪成鈔票型一大疊裝進紅包丟巷子，人在高處看，經過的人不是馬上看，就是看前後沒人就一把放口袋，事實證明沒錢比遇鬼可怕」。
據了解，台灣習俗中「冥婚」又稱為「娶神主」，顧名思義是男方將女方的神主牌娶回家。過世的女方家屬會把生辰八字與一筆金錢放在一個紅包袋裡，再將紅包放到路邊，等有緣人來撿起。（編輯：賴詠璿）