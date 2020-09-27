金鐘、金馬、金曲都拿的有誰？眾喊「1女星」：就差一點

第55屆金鐘獎26日圓滿落幕，其中戲劇最佳女主角由柯佳嬿以《想見你》二度封后，視帝則由姚淳耀以《鏡子森林》奪下，而得獎名單公布後，引發不少議論。對此，就有網友討論「好奇有人同時拿過金曲、金鐘跟金馬的嗎？」貼文引發廣大迴響。

▲網友公認李千那最有機會成為第一個奪下三金的女藝人。（圖／NOWnews資料照片）