金鐘、金馬、金曲都拿的有誰？眾喊「1女星」：就差一點

第55屆金鐘獎26日圓滿落幕，其中戲劇最佳女主角由柯佳嬿以《想見你》二度封后，視帝則由姚淳耀以《鏡子森林》奪下，而得獎名單公布後，引發不少議論。對此，就有網友討論「好奇有人同時拿過金曲、金鐘跟金馬的嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「是這樣的，剛剛看到浩子、亂彈阿翔得獎還蠻好奇的，因為我對搖滾樂比較不熟，於是去查了亂彈阿翔的資料，發現他同時得過金曲、金鐘跟金馬，好奇還有哪些藝人也同時得過這三大獎項？」
貼文一出，網友紛紛回應「吳念真有」、「李千那只差金曲了！感覺遲早會拿」、「李千那金馬、金鐘都拿過了，差金曲獎」、「李千那只差金曲獎，很有機會」、「李千那歌手出身先拿金鐘跟金馬哈哈」、「目前我知道的有吳念真，蔡振南跟亂彈阿翔」、「李千那拼看看台語，不知道有無機會」、「楊丞琳感覺可以多演戲看看耶」、「李千那啊，歌很不錯，感覺早晚會拿金鐘」。
綜合網友意見，不少人認為「李千那」非常有機會能夠拿到三金，過去李千那曾以《茱麗葉》獲得金馬最佳新演員獎；之後又以《通靈少女》獲得金鐘迷你劇集最佳電視電影女配角獎，目前只差金曲，未來如果得獎，將成為第一位奪得三金的女藝人。
事實上，在男藝人方面，已有不少人摘下三金的紀錄，包括吳念真導演、蔡振南、亂彈阿翔、范宗沛、陳建騏、史擷詠等人，其中吳念真導演及蔡振南都曾9度拿下三金的獎座。（編輯：張嘉哲）