愛迪達週年慶送鞋和口罩？詐騙手法曝光　達人揭背後真相

近日中秋連假和國慶連假步步緊逼，許多百貨都推出連假購物優惠活動，但對於消費者來說，還是得需注意是否為真。近日就有詐騙集團透過LINE或FB轉發「Adidas週年慶典，為每個人免費提供3100雙鞋子，T恤和口罩」連結，誘人的優惠讓許多民眾信以為真的點下去，但達人卻警告，這樣很有可能中了「詐騙集團的招數了」，甚至更揭露了背後的真相。

▲近日就有詐騙集團透過LINE或FB轉發「Adidas週年慶典，為每個人免費提供3100雙鞋子，T恤和口罩」連結。（圖／翻攝自《Cofacts 真的假的》臉書粉專）