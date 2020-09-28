愛迪達週年慶送鞋和口罩？詐騙手法曝光　達人揭背後真相

近日中秋連假和國慶連假步步緊逼，許多百貨都推出連假購物優惠活動，但對於消費者來說，還是得需注意是否為真。近日就有詐騙集團透過LINE或FB轉發「Adidas週年慶典，為每個人免費提供3100雙鞋子，T恤和口罩」連結，誘人的優惠讓許多民眾信以為真的點下去，但達人卻警告，這樣很有可能中了「詐騙集團的招數了」，甚至更揭露了背後的真相。
臉書查證粉絲頁《Cofacts 真的假的》於今（28）日在臉書上PO出一篇「單日破萬點閱，凌晨也要闢謠」的文章表示「『阿迪達斯為每個人免費提供3100雙鞋子，T恤和口罩』這個訊息在 9/27 傳到炸開，光是一天就收到 350 次 LINE 查詢、網頁超過 28000 次點閱！」，同時更接著指出，「這個訊息是過去『免費貼圖詐騙』的變形，核心是『要求受害者分享』，讓這個訊息一次在 LINE 裡頭炸開」，他們更說，這樣的手法利用了「活動不收費」的模式吸引大家「好康道相報」。
《Cofacts 真的假的》更曝光了這種詐騙模式的手法，實際點下去網站之後，會先有個假問卷，隨便點都會「符合抽獎資格」。接下來就是所謂的「分享」頁面。技術上其實是無法偵測「傳給多少人」的，這個詐騙網頁的實作方式，受害者每點擊綠色按鈕一次（導向 LINE 分享視窗），「進度條」就會增加。進度條填滿之後，下一步就是被要求下載可疑程式了。
事實上，其實這個詐騙手法並不是新招，和之前「免費貼圖」的詐騙手法雷同，都希望民眾點閱分享，讓訊息短時間內廣泛被觸及。而其實 Adidas 官方網站也沒有此活動相關資訊，網友們看完後紛紛直言「小心別亂點亂分享哦！」、「『小心』是詐騙」、「假的，不要被騙」、「愛迪達斯週年慶是騙人的呀！提醒請大家不要上當喔」。（編輯：王柏文）