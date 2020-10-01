好市多「快速結帳攻略」曝光！他逛1.5hr收工　眾全跪了

美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費，近期更因中秋連假到來，許多民眾都會到好市多補貨，造成結帳人潮眾多。不過，就有網友分享了「快速結帳攻略」，靠著自己研發的秘訣，僅1小時半的時間就立馬逛完賣場且結帳離去。

▲原PO靠著自己研發出來的快速結帳攻略，僅花1個半小時就逛完好市多。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）