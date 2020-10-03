醫院院長跟將軍誰「社會地位」較高？眾人揭關鍵：不能比

各行各業都有各自辛苦的地方，其實沒有什麼好比較的。不過在一般大眾眼裡，難免還是對某些職業擁有較好的第一印象，好比醫學系就常年位居台灣大學院校科系的第一志願，是許多年輕人的理想職業。有網友就好奇詢問，「醫院院長跟將軍哪個社會地位高？」引發熱議。
有網友在PTT發文，透露自己一位友人的父親是某國軍醫院的院長，軍階也有到少將。但原PO朋友通常都跟別人介紹自己的爸爸是醫院院長，而不會先提起爸爸的將軍身份。這讓認為將軍比較了不起的原PO不禁疑惑，好奇詢問大家，「醫院院長跟將軍哪個社會地位高？」
文章一出引發熱議，多數網友和原PO朋友一樣，傾向認為醫院院長社會地位高一些，紛紛留言回覆說，「醫院院長厲害多了」、「就醫生社會地位比較高阿」、「感覺院長社會地位高吧，說將軍反而有種威嚴感而已」、「院長感覺錢多，將軍有官位沒錢，這年代大家選有錢的」、「將軍只能在軍中威武，院長在社會地位較高」、「救人一命，勝造七級浮屠，醫院院長社會地位高」、「一個人聽是醫生，一個人聽是軍人，你說說要報那一個」。
不過也有網友認為，「這樣比有意義？」、「美國將軍，一堆中年婦女聽到就暈船了」、「軍醫少將的，全台灣沒幾個耶」。（編輯：倪浩軒）