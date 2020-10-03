醫院院長跟將軍誰「社會地位」較高？眾人揭關鍵：不能比

各行各業都有各自辛苦的地方，其實沒有什麼好比較的。不過在一般大眾眼裡，難免還是對某些職業擁有較好的第一印象，好比醫學系就常年位居台灣大學院校科系的第一志願，是許多年輕人的理想職業。有網友就好奇詢問，「醫院院長跟將軍哪個社會地位高？」引發熱議。

▲網友詢問將軍跟醫院院長哪個社會地位比較高？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）