花5千5染髮竟沾到脖子臉頰！店家「回應」讓她氣炸：過份

許多人都有染過頭髮的經驗，而染過頭髮的都知道，染劑是有刺激性的，如果沾染到臉部或後頸皮膚，都是要盡速洗掉。近日，就有網友抱怨，染完頭髮才發現脖子及臉頰殘留大片染料，向店家詢問，卻得到誇張的回應，讓她相當傻眼，貼文也引起網友撻伐。

▲網友向店家詢問，對方卻要網友「多洗幾次就好」。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

我設計師幫我染紫色至少20年了，從沒遇過這樣，一看就亂塗，沒有避開髮根也沒清乾淨，通常自己塗才會這樣到處沾，收錢幫人染不應該如此草率」、「這是酸染，顏色吃色重，尤其是皮膚，髮際線及耳朵，脖子要特別小心，沾到很難洗掉」、「店家在吹頭髮的時候應該就會看到了，不可能這麼明顯還裝沒看到吧」。