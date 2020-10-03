花5千5染髮竟沾到脖子臉頰！店家「回應」讓她氣炸：過份

許多人都有染過頭髮的經驗，而染過頭髮的都知道，染劑是有刺激性的，如果沾染到臉部或後頸皮膚，都是要盡速洗掉。近日，就有網友抱怨，染完頭髮才發現脖子及臉頰殘留大片染料，向店家詢問，卻得到誇張的回應，讓她相當傻眼，貼文也引起網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，燙加上染髮總共5500元，染完才發現脖子及臉頰都有殘留下來的染劑，店家在當下居然沒有立刻處理，後來詢問店家卻說「真的很慘，可能是保鮮膜包著的時候，往下沉了，所以才會沾到，還有因為妳是第一次染這種色系，才會比較明顯」。
原PO指出，面對這種情況，店家一開始還說「妳這個多洗幾次，之後就不會那麼明顯」，這也讓原PO相當氣憤，事後發文到地方社團抱怨，而店家一直等到事情鬧大了，才出面處理請客人回來幫他洗掉。
許多網友看到也紛紛回應，「通常染劑沾到皮膚就要擦起來阿」、「傻眼，怎麼連擦都沒擦」、「不小心染到助理都會馬上擦掉」、「這是美髮不該犯的錯耶，不專業，哪有人不先主動提碰到皮膚了，如果對染劑過敏怎麼辦，還要等客人回家發現而已敷衍」、「真的很瞎，怎麼可能沒看到，看到又不處理是怎樣」、「店家這態度母湯」。
還有染過類似的網友也說，「我設計師幫我染紫色至少20年了，從沒遇過這樣，一看就亂塗，沒有避開髮根也沒清乾淨，通常自己塗才會這樣到處沾，收錢幫人染不應該如此草率」、「這是酸染，顏色吃色重，尤其是皮膚，髮際線及耳朵，脖子要特別小心，沾到很難洗掉」、「店家在吹頭髮的時候應該就會看到了，不可能這麼明顯還裝沒看到吧」。（編輯：許智超）