持修勇奪金曲最佳新人！精神醫盛讚：流行音樂新時代到來

第31屆金曲獎於今（3）日在台北流行音樂中心登場，最佳新人獎由持修奪得，而持修長髮以及齊瀏海的「雌雄莫辨」造型，也再次掀起話題。就連精神醫沈政男也在臉書發文大讚持修，直言自己「看金曲獎那麼多年，就為了等待這個名字的出現」，更預言「台灣流行音樂的新時代，到來了！」

▲持修奪下本屆金曲獎「最佳新人」。（圖／NOWnews影像中心）