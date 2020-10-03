持修勇奪金曲最佳新人！精神醫盛讚：流行音樂新時代到來

第31屆金曲獎於今（3）日在台北流行音樂中心登場，最佳新人獎由持修奪得，而持修長髮以及齊瀏海的「雌雄莫辨」造型，也再次掀起話題。就連精神醫沈政男也在臉書發文大讚持修，直言自己「看金曲獎那麼多年，就為了等待這個名字的出現」，更預言「台灣流行音樂的新時代，到來了！」
持修上台領獎時一度緊張到說不出話，還坦言從17歲就在等拿獎的這一天。持修憑藉《Imma Get A New One》在網路打開知名度，被譽為「寶藏男孩」，連天后張惠妹也對他讚不絕口。
而持修獲得金曲最佳新人後，精神醫師沈政男也第一時間在臉書發文盛讚，「台灣流行音樂的新時代，到來了！他的名字叫持修。真的，看金曲獎那麼多年，就為了等待這個名字的出現」。沈政男透露，在金曲獎之前還不知道持修，直到今晚的星光大道，「撞見一個長髮黑亮如飛瀑的一位顯然是大男孩歌手，一下子就被吸引了」。
沈政男指出持修的「造型其實是表演，然而卻是那麼渾然天成，好像他私底下就是這樣的人。得獎以後的致詞，那頗有可看性的不管是自然流露的激動情緒，與隨口拋出的機智回嘴，其實都是多少年的舞台經驗所累積而來」。
沈政男認為持修之所以能夠從競爭激烈的最佳新人入圍者中脫穎而出，是因為不受類型拘束。「他的音樂是那麼難以歸類，主要是流行曲風，擺在當今年輕人熱愛的嘻哈、饒舌，或者獨立搖滾當中，有些不那麼新穎尖端，甚至他的美聲唱法，也有些時空錯置，但他不理會這些了，就只是用自己的方式來寫歌與唱歌」。
沈政男更感慨，持修的才華洋溢、特立獨行、天真無害，「是當代富足開放社會才能造就的音樂天才。從他的成長經歷，來自一個美滿家庭與勇敢放棄數理資優升學，也是讓人讚嘆，台灣的年輕父母，與年輕一代，真的不一樣了」。（編輯：倪浩軒）