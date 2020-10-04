川普接受實驗性「雞尾酒療法」！醫曝原理：可防病毒逃逸

美國總統川普2日時間公開自己確診新冠肺炎，更曾被媒體傳出有呼吸困難等病徵，但他本人則不斷更新推特，表示正接受里德國家軍事醫學中心良好治療，其中還包含一項還在實驗中「新冠雞尾酒療法」。對此，醫師也揭開背後原理。

▲吳昌騰解釋川普正在接受的實驗性療法原理。（圖／翻攝臉書）