40歲時「該存多少錢」才能退休？過來人超精算：真的拮据

現代人工作到了人生的尾聲，「退休」的議題就會顯得非常重要，何時退休？該怎麼退休？都是值得去討論，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「40歲時『該存多少錢』才能退休？」沒想到就有過來人對此超精算直言「其實真的很拮据」，引起熱議。
這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「四十歲存夠多少錢可以退休」的文章表示，「一般退休年齡是六十歲，如果想在四十歲退休，要有多少資產才可以退休，動產不動產所有價值加起來，退休後的生活，過得普普通通即可，因為很不愛工作，想說四十歲以後都在家裡，那麼準備多少錢才夠？有卦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
甚至有過來人精算，「這我之前有算過，年花費大概除於3％，如果年花費50萬，差不多就是2000萬，但前提是單身沒小孩，因為有小孩的話，一年花費很難控制在50萬，尤其到了大學，樣樣都是錢，出國讀書更不要說，就算可以，那生活品質也是很拮据，而單身漢，就算租房要付房租，一年50萬還是很有餘，畢竟一個簡單道理就一個人而已，與其去當工具人、提款機，不如省省用，早早退休去，很多人薪資高，但花費也兇，所以不見得可以早退休」。
而退休生活要如何規畫才能快樂無憂？台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議民眾把握3大原則，包括第一、「超前部署」，越早著手越能事半功倍；第二、「被動收入」，建構退休後穩定被動收入來源；第三、「積極保障」，健全人生各階段的風險管理。根據台新銀理財規畫專家團隊分析，依據行政院主計總處（107年）家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出2萬2168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金。（編輯：王柏文）