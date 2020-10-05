40歲時「該存多少錢」才能退休？過來人超精算：真的拮据

現代人工作到了人生的尾聲，「退休」的議題就會顯得非常重要，何時退休？該怎麼退休？都是值得去討論，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「40歲時『該存多少錢』才能退休？」沒想到就有過來人對此超精算直言「其實真的很拮据」，引起熱議。

▲工作。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）