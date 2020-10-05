搭客運遭鹹豬手亂摸！男下秒「1舉動」讓她氣炸：噁爆了

捷運及公車已是許多民眾每天必搭乘的大眾運輸交通工具，然而在繁忙、節奏快速、人潮眾多擁擠的空間下，還是要注意不肖人士是否會藉機性騷擾。近日，就有網友抱怨在搭客運時，隔壁男生竟趁她閉眼休息時伸出鹹豬手，她立馬撥掉，對方還一路裝睡，貼文也引起熱議。
原PO在《宜蘭知識+》表示，從來沒有想過會在客運上遇到「鹹豬手」，因為習慣一上車就閉眼休息，所以一開始並沒有意識到遇到變態了，在發現後第一時間將他的手從腿上撥開，沒想到的是他竟然持續裝睡，然後慢慢的把手縮回去。
原PO指出，「請問能怎麼處理，請問這是誰的家人？請帶走管教」，事後，原PO也向客運公司回報並請協助處理，目前也還在確認狀況中，她強調「我不會姑息這種人，也希望大家不要遇到這樣的狀況」。
許多網友看到也紛紛回應，「太噁心了吧」、「這可以直接錄影大喊了」、「搭車都不用睡了」、「這就是我為什麼每次搭車都要坐單人座,雖然我是男的」、「我會想一巴掌打下去」、「故意裝死阿」、「這樣摸到底是在爽什麼？搞不懂，直接報警吧」、「如果是性騷擾請不要姑息，大聲喊出來」。
而礁溪分局礁溪派出所蔡明原所長也在文章底下回覆，「有關您所指陳疑遭性騷擾一案，可以至本所報案。另也將積極調閱相關監視影像，若有其他需要協助之處，可撥打礁溪分局警政服務專線或礁溪派出所聯絡電話」。（編輯：許智超）