搭客運遭鹹豬手亂摸！男下秒「1舉動」讓她氣炸：噁爆了

捷運及公車已是許多民眾每天必搭乘的大眾運輸交通工具，然而在繁忙、節奏快速、人潮眾多擁擠的空間下，還是要注意不肖人士是否會藉機性騷擾。近日，就有網友抱怨在搭客運時，隔壁男生竟趁她閉眼休息時伸出鹹豬手，她立馬撥掉，對方還一路裝睡，貼文也引起熱議。

▲這名男子一路裝睡，然後默默把手移回去。（圖／翻攝自《宜蘭知識+》 ）