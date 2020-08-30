巷仔內／開放美牛美豬無需立院同意　像極了民主？

28日總統蔡英文召開記者會，表示將開放含萊多克巴胺的美豬及放寬30月齡以上的美牛進口，記者會中並強調，這次開放未涉及修法，用行政命令就可解決。平心而論，從機制的層面上來說，的確是這樣沒錯，甚至我們也可以換位思考，蔡政府面臨美方的相關壓力，這樣的開放，或許也是不得不然。
但問題是，為什麼開放美豬、美牛這樣跨三任總統的議題，可以不先與國內的養殖業溝通、不用先跟代表民意的立法委員溝通，就直接以「行政命令」方式硬幹？
對於開放美豬、美牛，民進黨籍的立法委員許智傑表示：「大家可以想想，美國人吃一輩子都沒事，現在學校、台鐵和高鐵的標準只是過渡時期，等開放一段時間後，大家會發現安全無虞。」
同樣是民進黨籍的立法委員，立委林淑芬28日在臉書發文，表示「美國不管民主黨還是共和黨執政都要我們吞瘦肉精」，並直呼「人民真的很卑微！」嘉義立委王美惠則是表示：「這項政策說沒人反對是騙人的。」
美豬、美牛這個議題，其實從2003年陳水扁執政時就延燒至今，從專業的層面上來說，本來就是可資公評的事情，但由於涉及食安問題，所以歷經三任總統，社會上對於開放，都有著相當程度的疑慮。因此，才會延宕了17年沒有解決。
如前所述，其實從國家體制上來看，涉及開放美豬、美牛這樣的事務，本來就可以用行政命令來處理。事實上，2012年，馬英九政府提出開放美牛政策時，馬英九就重申「不以行政命令開放美牛」，將決策權交予立法院。而時任民進黨主席的蔡英文，在反美牛遊行時曾說：「這個政府不跟國會溝通、不跟人民溝通，也不跟在野黨溝通。」現今看起來，格外諷刺。
一項政策的制定，尤其是攸關國人食安及健康的政策，在實際施行之前，原本就應該經過多方的溝通與協調。從民進黨立法委員的反應來看，顯然總統蔡英文在公布之前，連黨內的溝通工作都沒做好，更遑論其他在野黨、養殖業及一般大眾。
其實，全國2300萬人都知道，開放美豬、美牛的目的，是希望能夠獲得美方的好感，進而看有沒有機會能與美國簽訂自由貿易協定。這一點可以從美國多位國會議員，包括參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、參院農業委員會主席羅伯茲（Pat Roberts）、參院軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe）、參院財政委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）等人在看到台灣開放美豬、美牛的相關消息，紛紛在社群網站推持上發文表示歡迎可以看得出來。
所以，我們當然可以合理懷疑，台灣人的食安被蔡政府當成了籌碼，給交換了出去。其實真的拿食安當籌碼，其實也沒什麼了不起；畢竟身在台灣早就有一句話：「周期表沒吃過兩圈，出門怎麼好意思跟人說話？」就算一般老百姓搞不清楚，總也應該讓代表民意的國會諸公們知道一下。畢竟，真的要拿食安當籌碼來賣，賣了也就賣了，但出賣食安之後，到底有沒賣個好價錢？
政府的施政，本來就應該受到國會的監督，像這樣重大政策的髮夾彎，就算裝個樣子也好，也應該經過國會的認可再施行。但蔡政府、蘇內閣連演都懶得演，就讓人覺得不「蘇湖」了。
所以，「開放美牛、美豬，卻無需立法院同意，真是像極了民主。」