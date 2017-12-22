證人不能請律師捍衛人權　藍委提案補漏洞

王炳忠案鬧得全台滿城風雨，王炳忠以證人身分被傳喚，卻不能請律師保障自身權利被外界詬病，國民黨團今（22）日表示，這明顯是刑事訴訟法的漏洞，不符司法人權與正義，立委吳志揚提出刑事訴訟法部分條文修正草案，盼讓證人權益有保障，司法人權得以維護。

國民黨團書記長林為洲表示，這次新黨幾名年輕人，一律以證人身分被搜索、拘提、訊問，過程中沒辦法聘請律師保護應有的人權，明顯是漏洞，據他自身經驗，「證人不會被拘提、搜索的啦」，顯然檢方是透過刑事訟送法的漏洞來突襲，造成人權上的侵害。



林為洲也說，如果沒有王炳忠的直播，外面的人根本不知道他被抓走十幾個小時，還不讓他聯絡外界，像不像「綠色恐怖」？這是對人權很嚴重的侵犯，在二十一世紀的現在，很難想像有這樣的事情，檢調顯然是玩法弄法，侵犯人權，「法律不能這樣玩的啦」。



吳志揚指出，證人權益的保障，長期以來受到法律學者及法律實務界關注，然而現行刑事訴訟法第27條、第245條明定被告與犯罪嫌疑人得隨時選任辯護人，但是證人卻未有相同的法律規定以維護與保障權利，這點顯然不符司法人權與正義。