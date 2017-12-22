屏縣首座智慧教育敎師培訓中心　公館國小教學啟用

潘裕隆表示，數位教學是未來教學的重點，透過醍摩豆TBL智慧教室系統、IRS即時反饋器、電子白板等教學科技產品，打造出科技數位教室，再由公館國小為據點教導老師如何利用科技化來教學，未來學生只要利用電腦、平板、即時反饋器等設備就能充分的表達意見，老師也能透過這個系統了解那一個學生真正了解問題，那一位學生還聽不懂，進而加強輔導，讓學生的學習效果更加快速確實。

屏東縣醍摩豆智慧教育教師培訓中心，今(22日)在公館國小成立，教育處長王慧蘭、屏東智慧教育發展委員會主委潘裕隆、網奕資訊科技集團董事長吳權威教授等貴賓前往參與揭牌典禮，王慧蘭表示，藉由科技與課程教學的整合，能讓學生學習更豐富，老師教學更有效率。



▲屏東縣醍摩豆智慧教育教師培訓中心22日在公館國小成立。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）

王慧蘭指出，縣長潘孟安非常重視智慧教室全面化的建置，藉由科技與課程教學的整合，讓學習更有效率、未來教育不再是老師說、學生聽，而是回歸學生為主體透過科技的互動教學，讓孩子更能創新、更有競爭力。

吳權威教授分享未來教育趨勢「如何運用教學大數據及AI人工智慧加速教師專業發展」，希望透過與公館國小的合作能協助整合屏東地區的教師資源，幫助更多老師加速教師專業發展，逐步發展到全縣。



▲屏東縣醍摩豆智慧教育教師培訓中心22日在公館國小成立。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）

校長李忠屏認為，屏東縣醍摩豆智慧教育教師培訓中心的成立可以進一步縮短教育資源的城鄉差距，協助屏東地區各級學校教學，老師透過科技教學，學生則以即時反饋系統與老師溝通，激發解決問題的能力。