絕不跟「怪癖」阿山同房　四分衛有志一同

許久沒有全台灣跑透透的四分衛，從10月開始全台跑透透LIVE HOUSE演出，並於20日圓滿落幕，見到好久不見的歌迷，也回憶起一路以來的樂團歷程。

四分衛團員們開玩笑表示，好久沒有這樣熱血的演出行程，都快忘記彼此的一些生活癖好，不過有一個事情他們都會記得，只要遇到要過夜的場次，選擇室友時千萬不要跟主唱阿山同房，因為阿山的早睡早起，真的太健康，尤其是只要能多睡一分鐘絕對睡到最後一秒的貝斯手奧迪，一定會畢恭畢敬的選擇「不」跟阿山同房。