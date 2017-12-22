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娛樂

絕不跟「怪癖」阿山同房　四分衛有志一同

娛樂中心╱台北報導2017/12/22 20:44
▲四分衛「2017台灣小巡演」宜蘭場演出。（圖／闊思音樂，2017.12.22）
▲四分衛「2017台灣小巡演」宜蘭場演出。（圖／闊思音樂，2017.12.22）

許久沒有全台灣跑透透的四分衛，從10月開始全台跑透透LIVE HOUSE演出，並於20日圓滿落幕，見到好久不見的歌迷，也回憶起一路以來的樂團歷程。

四分衛團員們開玩笑表示，好久沒有這樣熱血的演出行程，都快忘記彼此的一些生活癖好，不過有一個事情他們都會記得，只要遇到要過夜的場次，選擇室友時千萬不要跟主唱阿山同房，因為阿山的早睡早起，真的太健康，尤其是只要能多睡一分鐘絕對睡到最後一秒的貝斯手奧迪，一定會畢恭畢敬的選擇「不」跟阿山同房。


▲四分衛「2017台灣小巡演」台北場，脫拉庫國璽（左二）被拱上台合唱。（圖／闊思音樂，2017.12.22）

因為這趟到很多城市，玩心很重的四分衛都很認真的「享受」每場演出，例如在屏東的演出，綵排完立刻跑到演出場地隔壁的卡丁車場軋車。此次小巡演的每一場演出，都精心安排以過往發行的專輯作為主題，團員們表示每場演出壓力都很大，因為許多久久沒練的歌曲，他們都幾乎忘了手感，吉他手兼團長虎神就曾經練團到一半，開始懷疑自己當年是如何彈出這樣的編曲，還要回頭再去播當年的錄音作品一再確認，也感嘆時間真的好快，總覺得這些錄音也才昨天的事情而已，但一晃眼就到現在了。

透過這次小巡演不僅讓歌迷回顧了過去，也讓四分衛一起再度走過那即將25周年的時光，小巡演記錄將會剪成短片，問到團員這趟回顧之旅是否很感動，四分衛異口同聲說，應該只有很搞笑，請大家千萬不要期待落淚。

關鍵字四分衛阿山脫拉庫
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