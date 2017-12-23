名家論壇》洪孟楷／誰都不該為破紀錄讓孩童憋尿挨餓

本周媒體報導「嘉市拚金氏紀錄、學童憋尿餓肚」，著實讓大眾看見地方政府辦活動、為了討好高層卻不顧學童死活好大喜功的惡狀，這種讓五百學童冒著寒風為破紀錄而受寒挨餓就算破了紀錄會值得歌頌嗎？恰巧是筆者曾服務過的嘉義市政府活動，更是難以接受。這樣的為破紀錄而破紀錄的活動，除了增加少棒選手們壓力，也讓遠道而來的選手吹風挨餓，還有什麼可取之處？難怪嘉義市凃市長民調低迷。 首先，過去各地政府皆有辦過類似破金氏紀錄活動，而因為有跟在地連結，所以能維持好名聲、也讓地方民眾樂於贊助參與、共襄盛舉！但本次嘉義傳接球一來過去未曾執行、二來少棒球員著重開心打球，讓孩童於寒風中背負壓力創紀錄，難道就能「台灣南波萬（no.1）」？一味地追求破紀錄而不考慮合適度，又怎能凸顯地方特色呢？

且即便本次五百人傳接球成功，那下次能不能有550人？600人？短暫當個一年紀錄保持者，這樣又能傳達何種意義！真要比人數，那不是人數多的國家占優勢？再者所謂多人挑戰，就是注重平日的團隊練習、默契配合，然後計算日當下破了紀錄後眾人擁抱歡呼，這是團隊精神的展現！然而本次紀錄隊伍與隊伍間誰也不認識，即便挑戰成功，可能僅成為市長作秀大合照的舞台，又能給小選手們上到什麼寶貴的一課呢？

再者，「破金氏紀錄」的活動操作想法早在黃敏惠市長任內舉辦，2014年也曾有「破金氏紀錄」的最大雞肉飯，筆者當時雖已離開嘉義市府，但看到新聞報導還是能產生連結，畢竟雞肉飯之於嘉義、如同肉圓之於彰化、貢丸之於新竹，是地方在地美食、也能創造後續經濟效應；無論最終破紀錄與否，如果不能讓來參與者感受在地精神，就不是一個成功的活動，因為活動的細膩及令人印象深刻和流連忘返才應該是關鍵！只問一句，如果讓外國選手對嘉義只留下餓肚憋尿印象，下次他們還想再來嗎？

無論是20年的諸羅山盃少棒賽、或是從未間斷過的26屆國際管樂節，讓活動一年比一年盛大的關鍵不是市政府、也不是哪個政黨，而是所有共襄盛舉的參與者。而能夠參與其中辦理是一種榮耀，千萬不要成為只想為政績作秀的場合。不可諱言，明年2018縣市長選舉是個關鍵，否則凃市長怎會剛上任刪減管樂節等活動預算、但到關鍵選舉年又大張旗鼓「破紀錄」？變化的到底是活動的本質、還是上位者想沾光的心情？

最後，看到最後掉球失誤而難過落淚的小選手，自責地成為「全場罪人」，要跟所有小球員勉勵，在寒風中能堅持站到最後，展現出的運動家精神，你們都已經是全場的贏家，「別因此討厭棒球」！而如今因為失誤飆淚而登上版面，真正的罪人，是那個讓你們挨餓吹風，為了博媒體版面的大人！

●作者：洪孟楷／國民黨發言人、前嘉義市政府文化局局長

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