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看好韓國保險市場　富邦人壽再砸40億增資現代人壽

記者顏真真／台北報導2017/12/26 10:42
▲富邦金控子公司富邦人壽宣布，參與韓國現代人壽增資，將依持股比例48%等比例認購2879萬3084股，投資金額約新台幣40億元。（圖／NOWnews資料照）
▲富邦金控子公司富邦人壽宣布，參與韓國現代人壽增資，將依持股比例48%等比例認購2879萬3084股，投資金額約新台幣40億元。（圖／NOWnews資料照）

富邦金控子公司富邦人壽宣布，富邦人壽臨時董事會已通過參與韓國現代汽車集團旗下現代人壽增資，將依持股比例 48% 等比例認購 2879 萬 3084 股，投資金額為 1440 億韓元、約新台幣 40 億元。在增資完成後，富邦人壽累計投資現代人壽金額約 3640 億韓元，持股比例維持 48%。

不過，富邦人壽表示，此增資案預定在 12 月 27 日金控董事會通過後，再向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定明年上半年完成增資。

富邦人壽是在 2015 年 12 月取得現代人壽 48% 股權及5席董事席次，成為僅次於現代汽車集團的第二大股東，也讓富邦打亞洲盃再下一城。

富邦人壽表示，與現代人壽合資經營以來，致力於導入經營專業，強化商品競爭性，積極提升投資績效與資產配置多樣性，結合雙方集團與團隊優勢，發揮合資綜效。

富邦人壽說，這次參與現代人壽增資案，主要為支持現代人壽長期業務發展，協助現代人壽強化資本結構，並藉由韓國壽險市場及現代人壽成長潛力，擴大整體保險經營規模及達到分散風險的目的，長期而言，更可望創造財務績效，提升富邦金控及人壽獲利。

展望未來，富邦人壽強調，將持續與現代人壽共同致力於提供南韓民眾更優質的金融保險服務體驗，透過專業經驗交流合作，強強聯手創造雙贏，持續深耕韓國保險市場。

關鍵字富邦金富邦人壽增資現代人壽南韓保險金融
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