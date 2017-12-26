看好韓國保險市場　富邦人壽再砸40億增資現代人壽

富邦金控子公司富邦人壽宣布，富邦人壽臨時董事會已通過參與韓國現代汽車集團旗下現代人壽增資，將依持股比例 48% 等比例認購 2879 萬 3084 股，投資金額為 1440 億韓元、約新台幣 40 億元。在增資完成後，富邦人壽累計投資現代人壽金額約 3640 億韓元，持股比例維持 48%。

不過，富邦人壽表示，此增資案預定在 12 月 27 日金控董事會通過後，再向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定明年上半年完成增資。

富邦人壽是在 2015 年 12 月取得現代人壽 48% 股權及5席董事席次，成為僅次於現代汽車集團的第二大股東，也讓富邦打亞洲盃再下一城。