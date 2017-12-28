影／金士傑、林美秀驚現《花甲》電影版　大亂鬥盧廣仲

演技精湛的金士傑，與嚴正嵐更有一場父女敞開心房的內心戲，催淚指數破表，現場許多年輕演員像是劉冠廷、江宜蓉、林意箴、江常輝等，就算沒有通告，也一定要賴在現場，大家還起鬨看誰可以忍到最後不哭，誰知道一試完戲，全場哭成一片，紛紛互傳衛生紙。

賀歲電影《花甲大人轉男孩》釋出首支電影花絮，網友眼尖揪出其中竟藏有2位重量級彩蛋：金士傑與林美秀，稍後劇組也證實他倆在片中飾演嚴正嵐的爸媽，將代替嚴正嵐考驗盧廣仲的真心。導演瞿友寧則表示：「他們將與蔡振南一家人，有瘋狂大亂鬥的重頭戲，敬請期待。」



▲嚴正嵐、金士傑（右）父女對戲場面，相當催淚。（圖／氧氣電影，2017.12.28）

瞿友寧導演也透露，這次邀請他們來演出「阿瑋」嚴正嵐爸媽，是親自打電話拜託邀約拚命求來的，而最受寵若驚的非飾演女兒的嚴正嵐莫屬，對戲前一天，她還緊張到抱著劇本入睡，她坦言：「演出時心裡都擋不住『看好戲的心情』，因為他們演得真的太好，試戲時就已經感動掉淚，每次都看傻一次又一次，也會因為看傻了而NG。」

男主角盧廣仲也強烈認同，跟他們對戲時看到「眼睛捨不得眨」，「尤其美秀姐跟我對戲，即便是拉背拍不到臉，她也真哭幫助我入戲，讓我覺得自己演得好好，信心加倍。」盧廣仲與林美秀在片場也有不少逗趣互動，他笑稱跟林美秀在等戲時會一起講幹話，她還歡唱西班牙歌曲，兩人因戲結為私交，盧廣仲更透露：「美秀姐有跟我邀歌，說要拚個三金，因為她還剩金曲獎沒拿過，我想幫她完成心願。」



▲盧廣仲與金士傑、林美秀（左）對戲，看得入神捨不得眨眼。（圖／氧氣電影，2017.12.28）