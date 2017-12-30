迎接2018　不可不知的10件事

2、建物登記新制上路，屋簷雨遮不再納入登記： 主要修正內容為：將屋簷、雨遮得以附屬建物測量登記的規定刪除，不再辦理測量登記；將建物地下層測繪邊界，改以竣工平面圖所載面積範圍(牆壁中心)為界。新制實施後，將可改善建物虛坪問題，維護消費者權益，並健全建物測量登記制度，逐步與國際接軌。

1、當兵bye bye，改為募兵制： 因應兵役政策調整，國防部自107年起停止徵集82年次以前出生的役男服常備兵役。82年次以前出生的役男，預估107年尚有1萬5,000人依法應服1年替代役，為發揮人力運用效能，規畫將人力投入一般替代役：警察役、消防役、社會役、其他施政重點役別計1萬1,000人及研發替代役4,000人。

從2018年1月1日起，政府有許多新制度開始實施，提醒民眾注意，別讓自己的權益受損了。

3、發放電動機車專屬號牌：

新領牌的電動機車將核發加註電動車字樣的電動機車專屬號牌。已領用一般號牌的電動機車，車主可到監理機關更換為新電動車專屬號牌。

4、勞工調升基本工資：

每月基本工資調整為2萬2,000元，預估約有166萬名勞工受惠；每小時基本工資調整為140元，預估約有39萬名勞工受惠。

5、修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳工資分級表」：

(1) 修正勞保投保薪資分級表第1級之月投保薪資為2萬2,000元，以保障被保險人基本經濟生活，受益勞工約有304萬人。

(2) 修正勞工退休金月提繳工資分級表第18級月提繳工資為2萬2,000元，受益勞工約有128萬人。

6、加強推動外籍勞工直接聘僱線上申辦及一案到底服務：

(1) 推動外籍勞工直接聘僱申請案網路線上申辦作業，製造業、海洋漁撈工、家庭看護工、家庭幫傭、機構看護工等業別的直聘雇主，除現行採郵寄或親送方式申辦外，新增網路送件方式，申請外籍勞工初次招募、重新招募、入國引進及聘僱許可，簡化直接聘僱辦理流程。

(2) 推動直接聘僱一案到底服務，採台北直聘中心一站式諮詢送件方式辦理，由專責人員包辦從聘僱前案件申辦追蹤，到聘僱後管理事項提醒等全程客製化服務。

7、健康食品應加標示事項：

為提供消費者清楚資訊，避免誤解健康食品保健功效是藥品療效，依「健康食品管理法」第13條第1項第10款公告「健康食品應加標示事項」。未來依健康食品產品型態不同，應分別標示與「藥品」或「療效」區隔的醒語，以及產品都應標示「用量提醒」的醒語。

8、擴大限制購物用塑膠袋使用對象及實施方式：

為推廣自備購物袋，減少用過即丟的一次用購物用塑膠袋，公告修正「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，新增藥局、醫療器材行、3C設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等7大類管制對象，預計新增納管約8萬家業者。

9、補助民眾淘汰二行程機車及新購電動二輪車：

107年淘汰二行程機車補助金額1,000元，淘汰二行程機車並新購電動二輪車補助金額4,000元-6,000元，新購電動二輪車補助金額1,500元-3,500元。補助金額將逐年遞減500元，109年不再補助。

10、進口低價貨物免稅限額由3千元調整為2千元

您買淘寶嗎？未來可能被課稅。財政部表示，為達租稅公平及符合國際趨勢，元旦起，進口免稅貨物限額，由3千元調降為2千元，超過課稅。