影／元旦寶寶不夯了？醫師：少子化衝擊出生率下降驚人

▲喜迎元旦寶寶來報到！彰濱秀傳醫院由吳鴻昇院長帶領醫護團隊一同送紅包和蛋糕，向產婦及家屬祝賀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

2018年的第1天，彰化基督教醫院、彰濱秀傳醫院、員林陳鴻基婦幼醫院，分別傳來嬰兒呱呱墜地的哭聲，正式來到這個世界，醫護人員及新生兒的爸爸媽媽也祝福元旦寶寶們都能健康快樂長大。陳鴻基婦幼醫院感慨指出，在少子化衝擊下，接生率下降三分之二，政府再不盡速提出有效育兒政策，少子化不但無法遏止，可能還會繼續惡化，甚至導致國安危機。

彰化基督教醫院在1日下午2時30分之前，已經誕生了3個元旦寶寶，其中搶得頭香的男寶寶，他的爸媽都是醫護人員，男寶寶自然產誕生，名正言順成了元旦寶寶，一家3口開心在產房切蛋糕，歡喜迎接新生命。



▲員林陳鴻基婦幼醫院誕生三名元旦寶寶，副院長吳家榮恭喜元旦寶寶來到這個世界。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

陳鴻基說，少子化現象還未發酵時，他的醫院每年誕生10多名元旦寶寶，這幾年少子化發酵，其醫院接生嬰兒人數逐年下降，今年只有3名，他說，三分之二下降率非常驚人。



▲彰化基督教醫院別準備慶生蛋糕，插上阿拉伯數字0323的蠟燭，代表元旦寶寶出生時間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

接生的副院長吳家榮說，107年元旦凌晨3點50分，第一名元旦寶寶為女嬰，第二名男嬰，於上午9點剖腹誕生，第三名女嬰於下午自然生產，3名嬰兒都很健康，體重均在3,000公克左右。



▲彰化基督教醫院別準備慶生蛋糕，插上阿拉伯數字0323的蠟燭，代表元旦寶寶出生時間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

彰基表示，除了3位已誕生的元旦寶寶之外，產房內還有3位準備自然產的待產孕婦，而已出生的元旦寶寶，自然產1男1女，剖婦產1男，共2男1女。第1位元旦寶寶小男嬰，於1日凌晨3時23分，由24歲的施姓產婦自然產生，小男嬰出生體重3,265公克，很健康，院方特別準備慶生蛋糕，插上阿拉伯數字0323的蠟燭，象徵1月1日凌晨3時23出生。



▲彰化基督教醫院別準備慶生蛋糕，插上阿拉伯數字0323的蠟燭，代表元旦寶寶出生時間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

彰基第2個元旦寶寶，1日上午7時50分由26歲黃姓產婦自然產生下，小女嬰出生體重2165公克，過了不久，產房又傳來哭聲宏亮的嬰兒聲，39歲林姓產婦於上午10時8分剖婦產生下小男嬰，小男嬰出生體重3,820公克。



▲彰化基督教醫院別準備慶生蛋糕，代表元旦寶寶出生時間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

彰濱秀傳醫院於1日上午7時1分，30歲陳姓產婦自然產生下小男嬰，出生體重3,040公克，下午14時37分，18歲黃姓產婦生下男嬰、自然產生下第一胎，出生體重3,260公克，院長吳鴻昇帶領醫護團隊一同送紅包和蛋糕，向產婦與家屬祝賀。