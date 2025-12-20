北車、中山商圈南西誠品昨（19）日晚間發生張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，引發社會震驚。事發後，不少民眾前往台北車站與中山南西誠品一帶獻花悼念，卻有網友拍到一名男子攜帶印有手搖飲品牌UG標誌的飲料與花束到場致意。影片曝光後，網友質疑哀悼場合出現明顯品牌元素觀感不佳，甚至批評此舉為UG行銷失當。隨後更有人指出，該男子疑似為UG負責人，目前本人社群帳號已轉為私人，引發強烈爭議。
UG飲料、花束出現在哀悼現場！品牌挨轟：行銷失當
一名網友在社群平台Threads上傳影片，畫面中可見一名男子手提印有大大「UG」Logo字樣的飲料袋，並將同樣帶有品牌字樣的花束，一併放置在哀悼現場。由於品牌識別相當明顯，影片曝光後迅速在網路上發酵，不少網友質疑此舉是否適當。
隨後，有眼尖網友指出，畫面中的男子疑似就是UG的負責人。也有人發現，該名負責人當天稍早曾在Threads發布相關照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等文字，貼文一度引發討論。
UG飲料出現在哀悼現場遭炎上！負責人社群帳號轉私人
相關消息曝光後，網路輿論瞬間炸鍋，許多網友湧入留言區批評，認為在重大傷亡事件的哀悼現場出現飲料與品牌標誌，會使人觀感不佳，「放花致意就算了，放飲料意義在哪」、「連哀悼都像在打廣告」、「ㄧ秒示範老闆親自毀了自己品牌」，甚至被網友形容為「行銷災難」、「公關翻車」，負評迅速擴散。
截至目前，該負責人的IG與Threads帳號已轉為私人，先前公開貼文已無法瀏覽，品牌方面也尚未對此事件作出進一步回應，相關討論仍在網路上持續延燒。
