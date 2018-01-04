嚴防禽流感　新竹縣家畜疾病防治所加強防疫

家畜所指出，入冬以來，禽流感進入高風險期，中南部縣市頻頻爆發禽流感疫情，竹縣家禽屠宰場業者應對引進來自雲林、彰化、嘉義、屏東及高雄等中南部疫情熱區之活禽屠宰確實評估並嚴加查察，杜絕疫病進入。

天氣轉涼，禽流感疫情升溫；元旦期間分別在雲林、屏東及嘉義縣傳出疫情，為防範禽流感病毒入侵，新竹縣長邱鏡淳特別指示家畜疾病防治所全面加強禽流感防疫措施，特別對家禽屠宰場及養禽場公共區域周圍做好消毒工作，同時籲請養禽業者徹底做好生物安全防治工作，以有效杜絕禽流感發生。

此外，禽農除應加強生物安全防範工作避免從疫區縣市引進雛雞外，若發現禽隻異狀應盡速通報防疫機關即時處置，未主動通報疫情撲殺不予補償並依規定裁罰，若任意棄置斃死禽隻，將依廢棄物清理法處新臺幣6千元以上3百萬元以下罰鍰；情節重大將移送地檢署嚴懲，最重可處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

近一年來新竹縣並無禽流感疫情發生，惟為嚴防範疫情，家畜所將持續強化禽流感預警監測工作，分別對本縣鴨場、土雞場及蛋雞執行主動監測措施，以早期發現案例，及時處置，降低禽流感發生及傳播風險，並且將持續加強養禽場防疫工作宣導，加強轄內禽場及週邊道路消毒，嚴防疫情爆發。