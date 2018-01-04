NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈思覺失調迷途　人臉辨視系統助返家遺傳到自己基因　陳偉殷小孩超好動理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

嚴防禽流感　新竹縣家畜疾病防治所加強防疫

記者常似虎／新竹縣報導2018/01/04 14:54
▲加強防疫阻絕禽流感，針對家禽屠宰場及養禽場公共區域周圍消毒。（圖／資料照片）
▲加強防疫阻絕禽流感，針對家禽屠宰場及養禽場公共區域周圍消毒。（圖／資料照片）

天氣轉涼，禽流感疫情升溫；元旦期間分別在雲林、屏東及嘉義縣傳出疫情，為防範禽流感病毒入侵，新竹縣長邱鏡淳特別指示家畜疾病防治所全面加強禽流感防疫措施，特別對家禽屠宰場及養禽場公共區域周圍做好消毒工作，同時籲請養禽業者徹底做好生物安全防治工作，以有效杜絕禽流感發生。

家畜所指出，入冬以來，禽流感進入高風險期，中南部縣市頻頻爆發禽流感疫情，竹縣家禽屠宰場業者應對引進來自雲林、彰化、嘉義、屏東及高雄等中南部疫情熱區之活禽屠宰確實評估並嚴加查察，杜絕疫病進入。


▲天寒嚴防禽流感，新竹縣家畜疾病防治所加強防疫。（圖／資料照片）

此外，禽農除應加強生物安全防範工作避免從疫區縣市引進雛雞外，若發現禽隻異狀應盡速通報防疫機關即時處置，未主動通報疫情撲殺不予補償並依規定裁罰，若任意棄置斃死禽隻，將依廢棄物清理法處新臺幣6千元以上3百萬元以下罰鍰；情節重大將移送地檢署嚴懲，最重可處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

近一年來新竹縣並無禽流感疫情發生，惟為嚴防範疫情，家畜所將持續強化禽流感預警監測工作，分別對本縣鴨場、土雞場及蛋雞執行主動監測措施，以早期發現案例，及時處置，降低禽流感發生及傳播風險，並且將持續加強養禽場防疫工作宣導，加強轄內禽場及週邊道路消毒，嚴防疫情爆發。

關鍵字新竹縣邱鏡淳家畜疾病防治所禽流感防疫
關懷那瑪夏兒童求學路　贈助學紅包中市神圳國中　興建多功能活動中心

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan