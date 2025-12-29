台灣未來一周會有受到2波冷空氣侵襲，第一波明（30）日南下影響至跨年（12月31日），元旦（1月1日）晚上新一波冷空氣接力，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，元旦後的冷空氣至少是強烈大陸冷氣團等級，有機會挑戰寒流，周五至周日台北低溫可能剩下9度。
元旦迎接強烈冷氣團 台北預測9度恐達寒流等級
吳聖宇指出，元旦當天南下的冷空氣，確定至少會升級為強烈大陸冷氣團（台北低溫12度），會不會達寒流可以再觀察，周末兩天北台灣最高溫預報僅剩11至13度，低溫更可能下探9度，輻射冷卻作用低溫值得注意。
一周天氣先濕後乾 東北季風明天先殺到
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，周五南下的冷氣團，屬於先濕後乾型，十分接近強烈冷氣團規模，甚至挑戰寒流等級，周三跨年夜至周四元旦漸進式降溫、濕冷，周五至周日（1月2日至1月4日的清晨是最冷時段，提醒民眾要有心理準備。
中央氣象署預報中心科長劉宇其說明，明天東北季風增強，北部、東北部高溫20度，低溫18度，跨年當天北部、東半部低溫14至17度，花東18度，白天高溫在北部、宜蘭18至22度，花東22至26度，中南部24至27度。
元旦後越來越冷 低溫跌破10度
劉宇其提醒，周四元旦晚上開始，強烈大陸冷氣團影響，溫度由北往南下降，最低溫在周五、周六，中部以北、宜蘭普遍只有10至12度，外島的金門、馬祖剩下7至9度，南部、花東13至14度。
降雨方面，明天至周四東北季風影響，基隆北海岸、雙北山區要注意較大雨勢，新竹以北、宜蘭下雨時間長，中南部多雲到晴；周五水氣減少轉乾冷，北部、東半部降雨趨緩，中南部未來一周則都是多雲到晴。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書、中央氣象署、「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、
