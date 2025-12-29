跨年前最後一次開工，今（29）日週一不憂鬱，根據星巴克官網，「買一送一」大杯55元起，美式咖啡57.5元、那堤70元，歲末年終感謝有你好友分享日狂喝9小時咖啡優惠；foodpanda、foodomo外送限定飲料「鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤」兩大新品，第二杯半價開喝。路易莎早餐咖啡「現折10元」LINE Pay優惠券一次整理。
今「星巴克買一送一」大杯55元起！美式57.5元、那堤70元咖啡優惠
星巴克表示，迎接跨年，歲末年終感謝有你好友分享日「星巴克買一送一」開工咖啡優惠！根據星巴克官網，歲末年終感謝有你好友分享日，2025年12月29日（一），11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，今爽喝9小時咖啡優惠價格：「星巴克買一送一」大杯55元起，平均一杯美式咖啡57.5元、那堤70元，最便宜星冰樂則是62.5元。
星巴克：「鹹焦糖福吉茶那堤」兩大新品！「第二杯半價」優惠
圈粉無數的星巴克福吉茶那堤竟然有新口味！星巴克全新推出外送限定新品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」
鹹焦糖風味福吉茶那堤」，以香醇濃郁的焙茶結合滑順牛奶為基底， 融入帶有咖啡香氣與微鹹風味的綿密奶油， 再添上經典濃縮咖啡的苦甜韻味，喝得到冬日療癒；另款去年曾亮相的「焦糖奶香星享那堤」，則以焦糖風味那堤為基底，注入細緻順口的焦糖奶油、再以焦糖淋醬收尾，尾韻迸發獨有的烤核果風味。
星巴克兩大新品「
鹹焦糖風味福吉茶那堤」、「焦糖奶香星享那堤」，即日起只在專屬外送 平台foodpanda、foodomo供應，同步開喝限定優惠。
◾️foodpanda即日起至2026年1月6日
026年1月6日，推出「第二杯半價優惠」，活動期間點購兩杯大杯 (含)以上鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤、馥列白， 享第二杯半價。
◾️foodomo即日起至2026年1月13日
13日，推出「福星再升級230元雙杯組」，活動期間點購兩杯大杯鹹焦糖風味福吉茶那堤、 焦糖奶香星享那堤等指定飲品，雙杯享優惠價230元。
路易莎年末聯名《綻放維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》，開喝藝術限定杯身。根據路易莎官網，早餐咖啡「現折10元」優惠活動喝到跨年。
即日起至12月31日，「LINE Pay好康地圖」可領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款。單筆消費滿120元即可「折抵10元」。提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
資料來源：星巴克、foodpanda、foodomo、路易莎、維也納美景宮
路易莎：《綻放》聯名克林姆！早餐咖啡「現折10元」優惠券
路易莎年末聯名《綻放維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》，開喝藝術限定杯身。根據路易莎官網，早餐咖啡「現折10元」優惠活動喝到跨年。
即日起至12月31日，「LINE Pay好康地圖」可領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款。單筆消費滿120元即可「折抵10元」。提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。