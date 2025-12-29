我是廣告 請繼續往下閱讀

今「星巴克買一送一」大杯55元起！美式57.5元、那堤70元咖啡優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，今爽喝9小時咖啡優惠價格：「星巴克買一送一」大杯55元起，平均一杯美式咖啡57.5元、那堤70元，最便宜星冰樂則是62.5元。

▲今「星巴克買一送一」大杯55元起，美式57.5元、那堤70元9小時咖啡優惠喝起來。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克：「鹹焦糖福吉茶那堤」兩大新品！「第二杯半價」優惠