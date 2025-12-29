我是廣告 請繼續往下閱讀

跨年接元旦有放連假嗎？12月31日有放假嗎？

跨年當天12月31日並非國定假日，沒有放假

跨年接元旦只有單放1/1（四）一天，隔天1/2（五）並沒有放假，全國都是要正常上班上課的！

▲元旦沒有連假可以放，1/2（五）是要正常上班上課的哦！（圖/記者張嘉哲攝）

為何元旦沒有連假可以放？

明年1月1日元旦剛好落在週四，所以隔天1月2日也就不彈性放假擇期補班，想要連休的自己請特休囉！

2026行事曆完整新制等到了！9大連假超爽狂放

也是首度第一年新增假期、不補班補課的完整新制正式上路！

▲2026行事曆有9大連假可以放，這同時也是首度第一年新增假期、不補班補課的完整新制正式上路！（圖／翻攝自行政院官網dgpa.gov.tw）

📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天