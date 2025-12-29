2025就要過完啦！本週三迎來一年一度的跨年，不少人都已經約了三五好友準備一起迎接2026新年度，不過也有許多人詢問，今年的跨年、元旦有放連假嗎？答案是沒有的，跨年12月31日沒有放假，元旦1月1日放假一天之後，隔天週五還是要上班上課哦！《NOWNEWS》也特別整理跨年元旦沒有連假原因、2026年行事曆新制以及2026年9大連假一圖看等資訊，讓民眾一文掌握最新資訊。
跨年接元旦有放連假嗎？12月31日有放假嗎？
2個答案都是沒有的哦！跨年當天12月31日並非國定假日，沒有放假，只能下班之後再跟朋友一起嗨過跨年；另外今年跨年接元旦只有單放1/1（四）一天，隔天1/2（五）並沒有放假，全國都是要正常上班上課的！
為何元旦沒有連假可以放？
許多也好奇為何元旦沒有連假可以放，這是因為行政院人事總處已經刪除調整上班日為放假日並補行上班規定，未來民眾不會再因為要湊連假彈性放假，擇期週六補班，明年1月1日元旦剛好落在週四，所以隔天1月2日也就不彈性放假擇期補班，想要連休的自己請特休囉！
2026行事曆完整新制等到了！9大連假超爽狂放
隨著2025年即將過去，2026年的行事曆被上班族譽為是「最爽的一年」，因為今年通過《紀念日節目實施條例》之後，新增5大國定假日的原因，明年的連假上升到有9個，加上全年完全不需要補班補課，讓不少勞工都相當開心，也是首度第一年新增假期、不補班補課的完整新制正式上路！
說到2026的連假，其中春節最長一共有9天，2月15日小年夜遇到禮拜日，因此補假到2月20日，形成一個完美的9天連假；明年中秋節以及教師節剛好前後禮拜五、禮拜一，串連六日變成四天連假也可以好好運用；勞動節及聖誕節都卡在禮拜五，也有三天的連假。以下是2026年9大連假日期一覽：
📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
資料來源：行政院人事總處
