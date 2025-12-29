我是廣告 請繼續往下閱讀

拆剛到貨的福袋給你挑就很好了，還給我拆開.....福袋不能拆開不是基本常識嗎？拆了還會叫福袋嗎？

拆開還不買，也把袋子弄得皺皺的，真的是欠罵」。

▲全家福袋近日開賣，卻爆出亂象，有民眾為了想要拿到隨袋附贈的杯子拆開福袋，讓全家店員看不下去。（圖/Threads）

結果沒想到有奧客變本加厲，直接拆開包裝，甚至還有人偷偷割開裡面的袋子想要查看，讓店員都相當火大。

▲甚至有超沒水準的奧客偷偷割開包裝查看內容物，實在非常離譜。（圖/Threads）

要摸就算了，這幾天有人都很大力捏袋子，害袋子都皺皺的賣相不好，我們店已經不讓客人摸了都會提醒，如果破壞外袋更是直接視同購買，請大家不要再為難店員了！」

▲全家店員透露，把紙箱割開是方便民眾拿取福袋，不是要讓大家在那裡挖出來摸來摸去，袋子都皺皺的邁向也不好。（圖/記者張嘉哲攝）

而有部分門市也在福袋區貼出公告表示：「選好下手，勿揣摸」

▲有全家門市已經貼出公告「選好下手！勿揣摸」，明確指出購買福袋不得動手觸摸。（圖/Threads）

🟡全家2026春節福袋資訊

📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單

全家2026新年福袋日前在聖誕節正式開賣，首波先推出基本款249元福袋相當熱銷，好評不間斷，還有人抽到iPhone 17 Pro的罕見大獎，讓許多人都想要去試試手氣。然而才開賣沒幾天，卻爆出福袋亂象，有民眾太想要買福袋可以回本，希望開到贈品有「樂扣杯」、「冰壩杯」的福袋，因此動手狂摸福袋外觀，不僅捏到皺皺的，還有人直接把福袋打開甚至割破內袋，讓全家店員相當傻眼表示：「水準真的不要這麼低！一堆奧客。」一名全家店員在社群平台「Threads」貼文指出「做人不要這麼沒水準行嗎？真的不用為了柯南的杯子把人品拉這麼低欸？貼文曝光後，不少網友紛紛回應「摸就算了，這拆開真的太沒品了啦」、「這種請店員調監視器報警處理」、、「這種行為，就像一些婆婆媽媽在菜市場買菜一樣，捏來捏去最後還不買，真的不要這樣」。今年全家的福袋特別跟網紅蔡阿嘎、二伯經營的hahababy品牌聯名，外袋可以重複使用設計又好看，開賣就造成搶購熱潮，其中內袋附贈的隨機贈品，有許多人開到IP聯名的樂扣杯、冰壩杯，有不少人透露可以摸摸看就有高機率中獎，《NOWNEWS》記者也實際訪問到全家店員，他就透露：「很多店家把福袋紙箱挖洞是方便顧客拿取，不是讓你把福袋都拿出來在那裡摸，記者日前也為實測網友分享的「摸摸看買法」，跑了三間門市詢問可不可以先拿起來比重、摸看看，有些門市可以、有些不行，就算民眾很想要IP聯名樂扣杯、冰壩杯，但也請尊重店家門市的意願、不要為難店員。，明確就有告知顧客不得拿起來摸。如果不遵守規定，又像是上面有人拆開甚至割破袋子偷看內容物的行為，店家有權利認為你「視同購買」，不要開心買個福袋卻惹禍上身了！📍登錄序號時間截止日：2026/3/15之前📍IP聯名福袋開賣時間：2026/1/7📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）📍異業優惠