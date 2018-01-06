名家論壇》洪孟楷／總統是球隊總教練　而不是吉祥物

但，蔡英文總統，我雖然不認同您的理念和政策，基於對總統這身分的尊重、以及這全台兩千三百萬人投票選出的代表，一國總統、您應該是總教練、而非吉祥物；您應該是指揮若定的總導演、而非出來露臉跳樑的演員。

在過年前的最後周末，蔡英文總統臉書貼出去摩斯漢堡排隊點餐照片，藉此回應（或鼓勵）外界對於加薪議題，簡而言之，就是政府無法促進經濟活絡（所以今年希望仍是拚經濟）、也沒有強制能力要求企業加薪（所以三萬元只能是夢想）的情況下，有企業願意增加給員工薪水，或僅是調整到應給的額度，就可以獲得蔡英文總統臉書上百萬的曝光機會和大咖代言的附加價值新聞曝光，著實荒唐。

過去一年七個多月的執政就不多說，單就過年前後的公開發言，身為總統的您，對於青年低薪問題，拋出了個「夢想說」；對於兩岸，說不會走回威權時期的老路，除此之外，沒見到還有更多的談話。好似整個社會安和日麗、天下太平。但您可知道，速食店時薪增加7元、而一次的護照錯置就要花上三億，即便選擇貼紙覆蓋，也將多支出一千六百萬，這樣一次就浪費了打工族230萬次的薪資漲幅，微幅調漲就敲鑼打鼓要媒體注意、虛擲公帑卻充耳不聞，難道錯誤讓全民埋單的錢，不也是蔡總統心中最軟的一塊所付出的嗎?

再者，除了假裝排隊買漢堡以外，相信一定還有更多事情等待總統處理，這也是為何總統府要花許多人民納稅錢去編列工友、隨扈、祕書等職務協助總統，日理萬機、就是希望總統身為全體人民的代表，能夠把精神花費在大我、而非小我，雖然2016年我並非689萬選票之一，但既然蔡總統已經當選，就代表您接受中華民國總統的職務，要做的是全民總統，而非青年總統、資方總統，當然更不能是綠營總統、也絕不應該為獨派總統；距離2020年下任選舉還有一半以上的任期，本屆未過半，是否已在思考下一屆？否則明明應該治國卻變作秀，這不會讓人錯亂嗎？

最後，進入全球化的時代，各國競爭絕非從前可比，面對各國競爭，我國處境絕不輕鬆。更期待著國家領導人是能運籌帷握、洞燭機先之智者，也該是惜物愛民、悲天憫人之仁者；這是民眾出於對三軍統帥的重視、也是對國家元首的責任。如果只剩為企業打廣告、吃美食的功能，那麼找個網美、或是有才的youtuber，效果可能更大。

請容許我這麼說，您是總統，請別遇事隱藏背後，指揮團隊、帶領台灣。中華民國國民，值得一位勇於任事、負責到底的領導者！

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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