日職／選進林威助發掘郭源治　「一代鬥將」星野仙一

被稱為「一代鬥將」的日職傳奇教頭星野仙一，今（6）日上午因胰臟癌過世，享年70歲，星野過去曾多次帶領各球團拿下聯盟冠軍，如：1988、1999中日隊、2003阪神虎隊、以及2013年樂天金鷹（日本一），星野可說是日職各隊都十分尊敬的名教頭。

看似嚴格的星野，其實也有他「鐵漢柔情」的一面，雖然他時常作風強勢，但他疼惜球員的心令人感動，甚至會為了球員跟對方大打出手，就連「世界之王」王貞治，星野也曾跟他嗆聲過。

不過星野在就任中日隊監督時，不但拔擢郭源治為終結者，還選進大豐泰昭（陳大豐），並且為日後的中日王朝建立基礎，當時的中日隊在落合博滿離隊下，需要重建的力量，但星野培養出立浪和義、今中慎二、山本昌等好手，就任前中日隊連續2年都是第五名，但他短短2年就把球隊帶進冠軍戰，1999年，他也再次幫中日隊推向央聯冠軍。