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今日天氣／今稍回溫　明冷氣團南下　氣溫再降且有陣雨

生活中心／綜合報導2018/03/07 09:08
▲今（ 7 ）日各地氣溫稍加回暖，但受東北季風影響，氣溫仍偏涼。明日鋒面通過及強烈大陸冷氣團來襲，氣溫會再下降。（圖／NOWnews資料照）
▲今（ 7 ）日各地氣溫稍加回暖，但受東北季風影響，氣溫仍偏涼。明日鋒面通過及強烈大陸冷氣團來襲，氣溫會再下降。（圖／NOWnews資料照）

今（ 7 ）日各地氣溫稍加回溫，但受東北季風影響，天氣狀況仍有涼意，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。氣象局指出，明日將有鋒面通過及強烈大陸冷氣團來襲，氣溫會再下降，北部及東北部有陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，今日持續受東北季風影響，但強度比昨天稍微減弱，整體而言氣溫有微幅上升的趨勢；白天起北部高溫略微回升，在 22 到 24 度間，中南部及東南部地區更高，約 27 到 29 度，屬於白天舒適溫暖、日夜溫差較大的型態，早出晚歸的民眾需注意氣溫變化，適時添加衣物以免受涼。降雨方面，除了迎風面的北部、東半部地區有局部地形性短暫雨外，中南部山區有零星短暫雨，其餘地區大多是多雲到晴的天氣。

晚上開始，隨著鋒面再一次接近及其後強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部地區將轉為有陣雨、其餘地區短暫陣雨的天氣型態，並伴隨溫度的明顯下降，其中，中部以北及東北部清晨低溫會降至 11 度到 14 度左右，請多加留意並注意保暖。

此外，今、明兩天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有 8 至 9 級強陣風；今日北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及馬祖沿海易有長浪發生；今晚起至明日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機的民眾需留意航班資訊。
 

關鍵字大陸冷氣團東北季風天氣回溫
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