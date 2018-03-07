地方萬花筒》影／蟲蟲危機　赤腳接地氣慘遭鉤蟲入侵

▲王士忠醫師指出，鉤蟲幼蟲孵化後，喜歡群聚在1～2公分表淺的潮溼、疏鬆泥土裡，如果赤腳接觸泥土，幼蟲可能從皮膚進入人體。（圖/彰基兒童醫院提供）

彰化縣福興鄉的5歲王小弟，手腳瘀青，就醫抽血檢查後，發現嗜酸性白血球偏高，轉診至彰化基督教兒童醫院兒童血液腫瘤科就診，經抽血、糞便、骨髓和大腸鏡檢查後，發現王小弟腸道內有鉤蟲寄生蟲，造成貧血，經確診並投藥治療，恢復正常。

王小弟的父母親崇尚自然，除了讓孩子在家附近的農田裡赤腳玩耍之外，常常帶他跟哥哥一起到野外露營，並享受赤腳踩地接地氣的感受。媽媽發現王小弟的小腿及上臂無故瘀青，經過幾天觀察後，發現瘀青沒有消除，竟被鉤蟲寄生。



▲王士忠醫師提醒家長們，親近大自然固然美好，建議避免赤腳接觸泥土，以免遭受寄生蟲害。（圖/ 彰基兒童醫院 / 資料照片）

王士忠表示，通常嗜酸性白血球偏高可能是寄生蟲、過敏性疾病或血液腫瘤疾病，因此為王小弟安排多項檢查，如糞便檢查看有無蟲卵、骨髓檢查確認是否為白血病；住院檢查期間，王小弟並無任何腸胃症狀，骨髓檢查也沒有異常，但卻開始出現貧血症狀。

最後經過大腸鏡檢查，在大腸與小腸連接處，零星發現許多隻長約1公分左右的鉤蟲成蟲，取出蟲體確認蟲種後進行投藥；服用藥物3天藥物後，再經血液及糞便檢查與2個月的追蹤，確認檢查結果完全恢復正常。

王士忠指出，鉤蟲幼蟲孵化後，喜歡群聚在1～2公分表淺的潮濕、疏鬆泥土裡，如果赤腳接觸泥土，幼蟲可能從皮膚進入人體，然後沿著靜脈、肺、咽喉，經吞嚥進入小腸，吸附在小腸壁上吸收養分，並長成成蟲、甚至再次產卵，從感染到成蟲、交配後又產卵，大約需要2個月時間。



▲王士忠醫師提醒家長們，親近大自然固然美好，建議避免赤腳接觸泥土，以免遭受寄生蟲害。（圖/ 彰基兒童醫院 / 資料照片）

過去農田常使用水肥，鉤蟲問題較常見，後來使用化肥後，鉤蟲問題越來越少見，如今社會風氣又開始鼓勵親近大自然，因赤腳帶來寄生蟲的危害也隨之增加。幼童如罹患寄生蟲疾病，可能會有不明原因肚痛、臉色不好、手腳瘀青等症狀，未加治療會有缺鐵性貧血、血便，嚴重者可能會影響孩子的心智及身心發展；一般寄生蟲疾病的主要治療方式為投藥，如果正確用藥可順利驅蟲。