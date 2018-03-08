體育用品展登場　虛擬、智能風運動好時尚

健身器材大廠岱宇表示，受惠全球物聯網趨勢明確，掀起了大數據結合個人健康管理的風潮，公司也積極投入智能化雲端平台研發，2016年推出品牌健身APP，以及預計今年計畫推出的自有互動式雲端平台服務的「Game Room」透過連結個人社群網站如Facebook、twitter等，為消費者創造「群體健身」情境。

台北國際體育用品展今（8）日登場，因應物聯網時代來襲，現場也吹起智能運動風潮。有健身器材大廠展出旗下品牌，導入自有研發的雲端平台服務，且能虛擬戶外情境，讓運動更有樂趣。還有廠商展出飛輪訓練與競賽系統、划船器競賽系統，以及健身魔鏡雛型系統，揮別傳統室內訓練器材冷冰冰的數據顯示。

岱宇指出，不僅可邀請朋友一同運動、還能在群體中列出排名，提高運動的娛樂趣味感，預計將於今年第3季正式導入旗下家用健身品牌產品。另一方面，也規畫旗下其他品牌結合第三方雲端服務平台「Kinomap」打造虛擬戶外情境，使用者能選擇全球各地熱門跑點，內建的智能系統不僅將隨跑速播放沿途影像，更可因應實際地形調整上下坡度，讓消費者真實感受戶外跑步的快感。

岱宇董事長林英俊表示，智能化健身器材融合競技、娛樂、社交為一體，產品的高附加價值能有效提高用戶的運動動機與使用滿意度，進而強化旗下品牌與市場區隔。展望2018年，除擴大旗下部分品牌導入智能化系統外，也將壯大聚焦大眾市場的部分，提高市場占有率。

中強光電旗下子公司宇康醫電則將攜手祺驊，首次於體育用品展登場，將以IoT與3D場景展出體適能檢測系統、uGym平台（飛輪訓練與競賽系統、划船器競賽系統）以及健身魔鏡雛型系統，揮別傳統室內訓練器材冷冰冰的數據顯示，將以更有效、精準且安全的健康照護及智能運動解決方案來解析使用者的身體狀況。

此外，宇康醫電研發的旗艦產品uGym平台，透過平台模組，不僅實現運動器材的無線通訊能力，結合3D虛擬場景，讓使用者不再只能透過想像的方式進行室內運動訓練，3D虛擬場景的各式地形變化可以轉化成運動設備上的阻力。而心率感測器能夠智能調整阻力，提高運動的安全性，再加上競賽平台的即時對戰模式，更能增添運動互動性及趣味性，徹底顛覆室內運動令人乏味的刻板印象。