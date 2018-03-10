名家論壇》洪孟楷／政治　不能少了人性

政治，是公眾之事，服務對象是「人」，所以無論政治立場有何不同，但身為人的價值和道德標準都不應該抹煞，這也是最基本的原則。什麼是人的價值和道德標準？「人」等同「仁」，仁就是「己所不欲、勿施於人」，自己不希望受到待遇、就別在別人傷口上灑鹽。

在反年改抗議中受傷的謬德生上校不幸於上周辭世，即便可能您的政治理念與他不同，人死為大，對於他的離開，節哀且無須多言。然而，卻見有綠黨年輕議員於臉書上公開發言寫著「800-1＝799」的冷血字眼，事後還持續主動留言嘲諷「這是數學算式」、「我有算錯嗎」等，一位不到三十歲的綠黨議員做此發言，除了感嘆社會教育的失敗，更要公開向有心從事政治這條路者言，「政治、不能少了人性！」

今天無論是這位議員想紅過了頭？還是年底選戰危急炒新聞？又或對於軍公教有不共戴天之仇？但不管何種理由，開宗明義已講，「死者為大」，任何的嘲諷、揶揄都不必要，尤其是要為民服務的議員代表，發言更是媒體注目焦點，多說一句，只會引起報導，當口說要撫平對立、卻淨做些激化衝突之事，實在對不起當初投票給你的選民。

政治缺少人性，就會被社會唾棄，這點絕對不分藍綠。譬如說2008年的教育部主秘莊國榮，眼見當時馬英九選總統氣勢如虹，卻在造勢場合汙衊已離開的馬鶴凌先生，還造謠不當關係。此話一出，不但讓民進黨總統候選人謝長廷連忙道歉，連綠營支持者都有人私下抱怨，「沒事幹嘛扯到先人？」台灣人的善良厚道之情蕩然無存，也無怪乎最後台灣頭輸到台灣尾，大輸將近220萬票。

即將代表綠營參選宜蘭縣長的陳歐珀也曾於2014年馬總統母親喪禮時鬧場，除了即刻被民進黨團神切割並予以譴責外，更激起全民公憤，讓陳委員不得不於第二天出面慎重道歉。政治操作再怎麼心狠手辣，最基本的人性總是要有，陳歐珀鬧場這事已經說明，這恐怕不是一位可以「人飢己飢、人溺己溺」的合適首長人選。

228當天慈湖蔣中正陵寢遭受獨派人士潑紅漆事件引起社會軒然大波，且後續直到今日，演變成相互都有情緒性的動作對立，原因何在？過往也曾有過破壞銅像行為，但為何都沒像此次反應激烈？道理也是因為陵寢是先人長眠之處，無論過往功過如何，當先人已長眠於此，獨派眾人還侵門踏戶踩踏喧嘩、又手持紅漆潑灑，如果換作是自己祖先墓園被如此糟蹋，相信任何一位台灣人都沒辦法接受，更何況是對已故先總統？是以往後的一切撕裂和紛爭，就是從獨派人士這次缺乏人性的政治動作點燃。

最後，即便筆者身為國民黨發言人，在野黨責任監督政府天經地義，但自上周六，三月三日起，以身作則於所有公開發言皆不提及總統，因其正於母喪期間，這樣錐心刺骨的痛絕非筆墨能形容，即便政治立場理念與之不同，仍以不打擾為最高原則，願其保重節哀。

政治，其實就是生活的延伸。要過什麼樣的生活，就從我們選擇什麼樣的政治人物開始；且政治路長長久久，時間永遠會是檢視一位政治工作者是否合格的最好工具，台灣話說得好「要留一些給別人探聽」，所以一言一行、都須謹而為之；政治，不能缺乏人性，而人性的光輝，也往往來自「律己律人」的那一面。

與所有政治工作者，共勉之。

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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