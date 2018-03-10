台中新打卡熱點　筏子溪迎賓廊道啟用

台中市筏子溪是高鐵進入台中的門戶之河，市府編列5,500萬元改善筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸高灘地，打造長達1.8公里兼具河岸景觀與親水空間的「筏子溪迎賓廊道」，設置醒目立體文字地標「TAICHUNG」，迎接到訪台中的賓客們，今(10)日正式啟用。市長林佳龍和民眾在碧草如茵的河畔野餐，感受筏子溪的自然風光，並邀請大家前來欣賞多樣的河岸風貌。

筏子溪位於台中高鐵軌道與74號快速道路間，「筏子溪迎賓廊道」今日舉行啟用典禮，市長林佳龍、水利署長賴建信、市府水利局長周廷彰、立法委員張廖萬堅、市議員張耀中、陳淑華、何文海、劉士州等人都到場共襄盛舉，現場還有民眾參與河畔野餐，眾人在筏子溪畔享用美食，體驗大台中的新興親水景點。



▲現場民眾參與河畔野餐（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.10)

林佳龍表示，筏子溪是高鐵進入台中的門戶之河，他搭乘高鐵接近台中時習慣望向窗外，看到地標就知道台中到了。而筏子溪不僅是台中的門戶之河，也展現了河川的豐富生態資源，日出、日落、夜晚都有不同的樣貌，歡迎市民來筏子溪享受多樣河岸風光。

林佳龍進一步表示，筏子溪東海橋下游部分，經市府向中央爭取，水利署預定自明年起分三年完成徵收及整治，市府也爭取了前瞻計畫， 預計將投入近23.4億經費辦理筏子溪整體治理，透過中央、地方攜手打造筏子溪成為台中人驕傲的世界迎賓之河。

他說，台中市擁有許多美麗的河川，除了已經整治完成的綠川、柳川，未來還有大康橋計畫，沙鹿的南勢溪也在日前開工，台中市積極建置優良水環境，以水岸花都為城市目標。



▲「TAICHUNG」已經成為打卡熱點（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.10)



▲「TAICHUNG」已經成為打卡熱點（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.10)

賴建信說，水環境建置牽涉用地處理、景觀建置、生態保育等複雜環節，但林市長是他看過的首長之中，最重視水利建設的一位，而大台中目前的成績也顯示市府團隊的決心。

周廷彰在工程簡報中指出，目前已於筏子溪永春東路至台中高鐵站河段左岸約6公頃的高灘地，以既有河川礫石設置石籠地景藝術、濱水散步道及立體文字地標等設施，其中，立體文字地標「TAICHUNG」已經成為打卡熱點，成為民眾來台中的必訪之處。

周廷彰進一步指出，除了維修步道與必要設施外，其餘皆以植栽綠覆，整體綠覆率達82%，改善既有破損設施及整理髒亂環境，提供煥然一新的水域環境。且在施工前中後均進行生態調查，在兼顧防洪、生態、文化及景觀下，打造一條國際級的迎賓河，大幅提升當地水岸環境舒適度，也可提供民眾易於親近的生態教育空間，打造大台中地區健康休閒樂活廊道，讓筏子溪成為台中人的驕傲，碩大立體文字地標，迎接到訪台中的賓客們。