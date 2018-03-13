周錫瑋諷只適合當科長　侯友宜：以科長為榮

爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，今（13）日暗批對手侯友宜比較適合當「科長」；侯友宜回應說，科長是值得我們驕傲的工作代表，是新北市政府的命脈，科長加油！我們一起努力讓新北市更好。

侯友宜表示，他在新北市做了7年多的副市長，也代理過市長，市民對他已經有很深的瞭解，「周縣長可能對我不太關心，否則應該知道我的市政治理能力強到什麼程度！」此外，他在基層歷練很久，在新北市也和很多的科長並肩作戰，「科長很辛苦，都是用手用腳在打拚，」新北市政能有好的進展，科長絕對是關鍵。

外界質疑為何不參加國民黨的初選協調會？侯友宜解釋，選辦主任謝政達是一位關懷弱勢的律師，委託他代表出席，在協調的過程中，可採取關懷、包容、理解的態度，讓對方理解，同時爭取團結和諧，「這才是解決問題的好方法」；媒體追問是否暗指周錫瑋是弱勢嗎？侯友宜說，重點是要達到和諧、團結的目的。