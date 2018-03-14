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政治

密件曝光　馬英九基金會遭控拿婦聯會1100萬

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/14 11:52
▲最近流傳一份標明「婦聯會捐款明細」的密件，內容顯示婦聯會曾資助多名藍營立委和議員競選經費，也曾捐款給前總統馬英九創辦的「新台灣人文教基金會」。（資料照／NOWnews）
▲最近流傳一份標明「婦聯會捐款明細」的密件，內容顯示婦聯會曾資助多名藍營立委和議員競選經費，也曾捐款給前總統馬英九創辦的「新台灣人文教基金會」。（資料照／NOWnews）

婦聯會資產爭議未決，又傳出一份標明「婦聯會捐款明細」的密件外流，內容顯示，婦聯會曾資助多名藍營立委和議員競選經費，也曾捐款給前總統馬英九創辦的「新台灣人文教基金會」。

根據周刊報導指出，標明「婦聯會捐款明細」密件內容顯示，婦聯會資助多名藍營立委、議員競選經費，名單上受捐助候選人的名字塗黑，像是 96 年捐助立委候選人「丁XX、蔣XX」，99 年捐助議員候選人「厲XXX、秦XX」，100 年捐助立委候選人「邱X、費XX」，每人約得 15 至 20 萬元。至於馬英九創辦的「新台灣人文教基金會」也名列其中，曾收過 3 筆共 1100 萬元的婦聯會捐款。

民進黨立委陳亭妃表示，婦聯會的真相會越追越明，建議婦聯會坦白從寬，不然資料一項一項被逼出來，「真相」是不能看的。

陳亭妃說，對於婦聯會的角色，她們跟國民黨的關係是什麼？為什麼會認為她們是附隨組織？因為從資料顯示，婦聯會跟國民黨候選人其實淵源很深，甚至還有捐贈，非常不適當，應該把婦聯會過去捐贈的部分透明化，不應該變得好像口水戰，該怎麼做，就怎麼做。

國民黨立委曾銘宗說，婦聯會捐款的對象，有它一定的法律依據，不能特別挑出少數的個案，就否定婦聯會多年來對國家貢獻，不是只有少數人得到它的捐款。

國民黨立院黨團書記長李彥秀說，希望內政部對婦聯會的追查，不是先設箭，再畫靶。所有人民團體的捐贈，自有它一套的規定和辦法，不應該因它的捐贈有特定人士就追殺。她也支持婦聯會，用司法程序為自己討公道。

關鍵字馬英九婦聯會李彥秀內政部曾銘宗
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