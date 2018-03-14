泰國度假新選擇　長榮暑假起直飛清邁

長榮航空表示，台北－清邁航線將以 A321-200 機型飛航，提供 184 個座位數，分別為 8 個商務艙、 176 個經濟艙。去程航班編號 BR257 上午 7 點 25 分從台北起飛，清邁當地時間上午 10 點 25 分抵達；回程航班編號 BR258 上午 11 點 30 分從清邁起飛，下午 4 點 45 分抵達台北。

台北直飛清邁航線自從 2016 年中斷至今，現在終於有新消息出現！長榮航空今（ 14 ）日宣布，將於 7月1日開闢台北－清邁直飛航線，每天一班，即日起接受訂位。

清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，生活步調和緩、悠閒、清靜，曾名列旅遊雜誌 TripAdvisor 票選為世界 25 大最佳旅遊地，也名列過 Travel and Leisure 十大旅遊城市，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年也逐漸受到台灣旅客的青睞。

自從復興航空 2016 年倒閉後，旅客要前往清邁旅遊必須經由香港、曼谷等第三地轉機，造成許多不便。長榮航空開闢台北直飛清邁航線後，除方便台灣民眾前往清邁，也將配合每周 82 班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源。

此外，中東國家的卡達航空今年也將積極增加航點，陸續開闢杜哈往返倫敦蓋威克、葡萄牙里斯本、西班牙馬拉加、愛沙尼亞塔林、馬爾他、土耳其博多魯姆、土耳其安塔利亞。

